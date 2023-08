Charlize Theron: nessun lifting, sto solo invecchiando! L'attrice contro la giovinezza a tutti i costi

News Cinema

Charlize Theron risponde a chi insinua che abbia fatto qualche ritocchino al volto, in una bella intervista alla rivista Allure.

In una società che punta tutto sull'esaltazione dell'immagine e della giovinezza, purtroppo si è fatta strada l'idea, chiaramente dannosa e innaturale, che certe persone, come le attrici, non dovrebbero mai invecchiare/cambiare/peggiorare. Da lì l'abuso della chirurgia plastica correttiva che finisce per stravolgere i lineamenti e rendere in qualche caso del tutto irriconoscibili antiche bellezze, congelate per sempre nel sorriso forzato del collagene e dei tiranti. Ma per fortuna ci sono anche donne che non ci stanno, come Charlize Theron, che ha 48 anni e rivendica il diritto ad invecchiare. L'attrice ha raccontato alla rivista Allure cosa pensa in proposito e cosa ha da dire a tutti quelli che, vedendola diversa, pensano che si sia sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica. Ma Charlize non insegue il mito dell'eterna giovinezza.

Charlize Theron e il diritto di invecchiare con la propria faccia

Charlize Theron, prima di diventare una delle attrici più brave e richieste del cinema internazionale, ha avuto una lunga carriera come modella ed è sempre stata bella da mozzare il fiato, ma, come racconta ad Allure, "la mia faccia sta cambiando e amo il fatto che stia cambiando e invecchiando". Quindi, quando qualcuno insinua che si sia ritoccata, le girano assai le scatole: "La gente pensa che mi sia fatta un lifting al viso. Chiedono 'ma che ha fatto alla faccia?' Ti viene da rispondere 'stronza, sto solo invecchiando! Non vuol dire che mi sia fatta della pessima chirurgia plastica, è solo quello che succede". Un altro concetto che come a molte dà sui nervi è lo stereotipo secondo il quale le donne appassiscono come fiori recisi mentre l'uomo invecchia come il buon vino. Theron dichiara di disprezzare quell'idea e di volerla combattere: "Penso anche che le donne della mia età vogliano invecchiare nel modo che ritengono giusto. Penso che dobbiamo dimostrare un po' più di empatia per il modo in cui tutte attraversiamo il nostro percorso e per quel che mi riguarda il dover vedere la mia faccia su un cartellone pubblicitario adesso è piuttosto strano".

Non dimentichiamo che per la sua straordinaria performance in Monster, che le valse un meritatissimo Oscar 20 anni fa, Charlize Theron non solo si fece deformare i lineamenti, ma ingrassò di 18 chili, che all'epoca perse molto rapidamente. Ma quando ha interpretato il ruolo della madre incinta di Tully, 5 anni fa, passò oltre un anno senza riuscire a dimagrire. Era tanto disperata che chiamò il medico allarmata, racconta, e lui le rispose "Hai passato i 40, calma, hai cambiato metabolismo". Anche se invecchiare non le dispiace, anche per motivi di salute, Charlize Theron confida che non ingrasserebbe di nuovo tanto per un ruolo proprio per la difficoltà di perdere i chili di troppo. dopo una certa età. Dal momento che la vediamo spesso negli action, anche in questo caso Theron racconta che ci sono controindicazioni, per quanto si alleni e cerchi di tenersi in forma: "La cosa che mi scoccia di più è che adesso faccio gli action e se mi faccio male mi ci vuole molto di più a guarire rispetto ai miei vent'anni. Più che della mia faccia, rivorrei il mio corpo dei 25 anni che potevo pure sbattere al muro senza risentirne il giorno dopo". Che dire se non: Charlize, sei tutte noi!?