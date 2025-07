Charlize Theron fu molestata, ma ha scelto di non fare nomi: "Mi piace più che lui rimanga sulla graticola"

News Cinema

In una chiacchierata, ospite dello show Call Her Daddy, Charlize Theron è tornata sulla molestia subita durante un "provino"... poco ortodosso. Non ha mai fatto il nome di lui... di proposito. E non per difenderlo.

Charlize Theron, in questi giorni su Netflix con The Old Guard 2, aveva già raccontato anni fa di essere stata molestata da un regista, ma non ne aveva mai voluto fare il nome: da giovane accettò (non convinta) un provino poco ortodosso a casa di questa persona, fu accolta dall'uomo in pigiama e si ritrovò la sua mano sulle ginocchia. Se ne andò immediatamente e non ottenne la parte. Sull'onda del #MeToo e a maggior ragione dopo aver interpretato il film di denuncia Bombshell, perché non ha mai fatto il nome della persona in questione? Per proteggerlo? No. Leggi anche L'Odissea di Christoher Nolan, Charlize Theron è Circe: "Sono un po' intimidita"

Charlize Theron: "Non mi cercava per il valore che avrei dato al film, ma per un'altra cosa"

Reduce da The Old Guard 2, prossimamente nell'Odissea di Christopher Nolan come Circe, Charlize Theron è una dura che è meglio non far arrabbiare, questo è un aspetto della sua personalità ben noto nell'ambiente. Dopo l'esplosione del #MeToo, all'Howard Stern Show raccontò che anche lei si era trovata in situazioni spiacevoli, descrivendo il citato episodio. A differenza di altre colleghe, ha scelto però di non chiamare in causa esplicitamente la persona per nome e cognome, anche perché, non avendo poi recitato nel film, l'opera non risulta nella sua filmografia e perciò è impossibile ricostruire per esclusione di chi possa essersi trattato, almeno per chi non fa parte dell'ambiente. E va bene così, perché Theron ha uno scopo preciso:

Non è che io lasci un qualsiasi figlio di puttana libero di trattarmi così in un qualsiasi giorno della settimana, ma quando qualcuno ti coglie con la guardia bassa in quel modo... non avrei mai avuto la parte quella sera. Lo capii non appena me ne andai. Non ero lì perché avevo un qualche valore da portare al film. Avevo una sola cosa di valore. [...] Non sapevo ancora come funzionavano i provini, non sapevo come si diventasse attrici. La mia agenzia mi disse che c'era un casting per questo film e che dovevo andarci di sabato sera, in casa del regista. Una mia vocina interiore mi disse: "Qualcosa non quadra". Ma c'era un'altra vocina che diceva: "Chissà, magari è così che va." [...]

Dopo un po' lui è diventato nervoso, mi aveva sentito raccontare quella storia e sapeva che parlavo di lui, mi ha scritto una lettera finta, cercando di spiegare il suo comportamento e come potessi averlo male interpretato. Un classico, vero? Classicone. [...]

Non ho mai detto chi sia perché non voglio che la questione si concentri su di lui. Non lo faccio per proteggerlo. Io non dirò mai il tuo cazzo di nome, perché tu lo sai che sei uno stronzo. Lo sai che sei tu. Se qualcuno mi chiedesse di lui, sarei onesta... e lui lo sa. Mi piace che stia sulla graticola. Non sa quando il momento arriverà. Mi piace di più così.