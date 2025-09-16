Charlie Kaufman racconta la sua frustrazione per l'interruzione di Later the War e la difficoltà nel trovare finanziamenti

News Cinema

Charlie Kaufman è il geniale autore dietro a titoli come Essere John Malkovich, Se mi lasci ti cancello, Synecdoche, New York. Pochi mesi fa aveva annunciato un nuovo progetto, Later the War, sospeso a metà riprese, e a The Guardian racconta la sua frustrazione.

Per chi ama il cinema come arte e non solo come spettacolo, Charlie Kaufman resta il geniale autore di film indipendenti e originali come Essere John Malkovich, Il ladro di orchidee, Anomalisa, Se mi lasci ti cancello, e - anche come regista - Synecdoche, New York, con cui negli ultimi vent'anni ha ridisegnato il volto del cinema non mainstream. Mesi fa vi avevamo dato la notizia (la potete rileggere sotto) che Kaufman stava per tornare alla regia con un film intitolato Later the War, con Eddie Redmayne e Tessa Thompson, ma quello che non vi abbiamo poi riferito è che questo progetto è ahimè naufragato a metà produzione a Belgrado, lasciando il povero regista in uno stato di frustrazione che ha raccontato in un'intervista concessa a The Guardian. Il problema è sempre lo stesso: la poca (o nessuna) disponibilità da parte delle produzioni di investire in film originali e bizzarri, per quanto poco costosi.

Charlie Kaufman stanco di combattere contro i mulini a vento?

Kaufman era effettivamente a metà riprese di Later the War, quando è stato costretto a mollare, per mancanza di fondi. Come racconta a The Guardian: "Sto avendo grosse difficoltà. Non sono una persona a cui la gente affida con fiducia i propri soldi. E' molto frustrante". Ovviamente il regista spera ancora di poter terminare il film, anche se queste interruzioni complicano enormemente la vita per via degli impegni degli attori coinvolti, e forse per questo appare piuttosto scoraggiato. "I miei film" - dice - "sono molto apprezzati, eppure mi scontro costantemente contro il muro di non poter ottenere finanziamenti. E non chiedo tanto". Ovviamente, da autore con una propria personale visione, non è disposto a svendersi e cedere a compromessi, si dichiara sconvolto dalla macchina hollywoodiana che insiste col "rifare gli stessi cinque film ogni 10 anni. Perché hanno una formula per quello che per loro è un film". Si dichiara anche non interessato a dirigere un franchise, per quanti soldi possano offrirgli, e questo ovviamente lo rende ancora più inviso a un meccanismo sempre più rivolto al profitto e sempre meno attento alla qualità e all'originalità. Sicuramente nessuno, in questo momento, è disposto a sacrificare una frazione infinitesimale del budget riservato ai franchise e ai blockbuster per venire incontro ad un artista e al pubblico che, seppure non vastissimo, apprezza le sue opere. Speriamo almeno che Kaufman riesca a trovare almeno i soldi che mancano per completare Later the War, perché sapere una mente del suo livello costretta all'inattività è davvero doloroso per ogni cinefilo che si rispetti.