TGCom24
Home | Cinema | News | Charlie Kaufman racconta la sua frustrazione per l'interruzione di Later the War e la difficoltà nel trovare finanziamenti
Schede di riferimento
Charlie Kaufman
Charlie Kaufman
News Cinema

Charlie Kaufman racconta la sua frustrazione per l'interruzione di Later the War e la difficoltà nel trovare finanziamenti

Daniela Catelli

Charlie Kaufman è il geniale autore dietro a titoli come Essere John Malkovich, Se mi lasci ti cancello, Synecdoche, New York. Pochi mesi fa aveva annunciato un nuovo progetto, Later the War, sospeso a metà riprese, e a The Guardian racconta la sua frustrazione.

Charlie Kaufman racconta la sua frustrazione per l'interruzione di Later the War e la difficoltà nel trovare finanziamenti

Per chi ama il cinema come arte e non solo come spettacolo, Charlie Kaufman resta il geniale autore di film indipendenti e originali come Essere John Malkovich, Il ladro di orchidee, Anomalisa, Se mi lasci ti cancello, e - anche come regista - Synecdoche, New York, con cui negli ultimi vent'anni ha ridisegnato il volto del cinema non mainstream. Mesi fa vi avevamo dato la notizia (la potete rileggere sotto) che Kaufman stava per tornare alla regia con un film intitolato Later the War, con Eddie Redmayne e Tessa Thompson, ma quello che non vi abbiamo poi riferito è che questo progetto è ahimè naufragato a metà produzione a Belgrado, lasciando il povero regista in uno stato di frustrazione che ha raccontato in un'intervista concessa a The Guardian. Il problema è sempre lo stesso: la poca (o nessuna) disponibilità da parte delle produzioni di investire in film originali e bizzarri, per quanto poco costosi.

Leggi anche Eddie Redmayne e Tessa Thompson nel nuovo fim di Charlie Kaufman Later the War su un uomo che costruisce sogni e incubi

Charlie Kaufman stanco di combattere contro i mulini a vento?

Kaufman era effettivamente a metà riprese di Later the War, quando è stato costretto a mollare, per mancanza di fondi. Come racconta a The Guardian: "Sto avendo grosse difficoltà. Non sono una persona a cui la gente affida con fiducia i propri soldi. E' molto frustrante". Ovviamente il regista spera ancora di poter terminare il film, anche se queste interruzioni complicano enormemente la vita per via degli impegni degli attori coinvolti, e forse per questo appare piuttosto scoraggiato. "I miei film" - dice - "sono molto apprezzati, eppure mi scontro costantemente contro il muro di non poter ottenere finanziamenti. E non chiedo tanto". Ovviamente, da autore con una propria personale visione, non è disposto a svendersi e cedere a compromessi, si dichiara sconvolto dalla macchina hollywoodiana che insiste col "rifare gli stessi cinque film ogni 10 anni. Perché hanno una formula per quello che per loro è un film". Si dichiara anche non interessato a dirigere un franchise, per quanti soldi possano offrirgli, e questo ovviamente lo rende ancora più inviso a un meccanismo sempre più rivolto al profitto e sempre meno attento alla qualità e all'originalità. Sicuramente nessuno, in questo momento, è disposto a sacrificare una frazione infinitesimale del budget riservato ai franchise e ai blockbuster per venire incontro ad un artista e al pubblico che, seppure non vastissimo, apprezza le sue opere. Speriamo almeno che Kaufman riesca a trovare almeno i soldi che mancano per completare Later the War, perché sapere una mente del suo livello costretta all'inattività è davvero doloroso per ogni cinefilo che si rispetti.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Charlie Kaufman
Charlie Kaufman
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio, annunciato il programma
news Cinema I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio, annunciato il programma
Il Padre dell'Anno, Michael Keaton non sa mentire in questa clip in anteprima esclusiva del film
news Cinema Il Padre dell'Anno, Michael Keaton non sa mentire in questa clip in anteprima esclusiva del film
Storie Parallele Film Festival: si è conclusa a Salandra l'8ª edizione, i premi per i migliori documentari
news Cinema Storie Parallele Film Festival: si è conclusa a Salandra l'8ª edizione, i premi per i migliori documentari
The Long Walk, Mark Hamill ha quasi rifiutato il film: perché ha cambiato idea
news Cinema The Long Walk, Mark Hamill ha quasi rifiutato il film: perché ha cambiato idea
Produttrici in primo piano: a Venezia82 l’86% dei film in Concorso ha almeno una produttrice
news Cinema Produttrici in primo piano: a Venezia82 l’86% dei film in Concorso ha almeno una produttrice
È morto Robert Redford: addio a una delle icone di Hollywood
news Cinema È morto Robert Redford: addio a una delle icone di Hollywood
Bianco: al via il film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nei panni dell'alpinista Walter Bonatti
news Cinema Bianco: al via il film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nei panni dell'alpinista Walter Bonatti
The Batman 2, il regista conferma che Sofia Falcone non sarà nel film
news Cinema The Batman 2, il regista conferma che Sofia Falcone non sarà nel film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Jumanji: The Next Level
Il Coraggio di Blanche
Doc Hollywood: Dottore In Carriera
La maschera di fango
Angeli con la pistola
Solo per vendetta
Misure straordinarie
CHIEDI LA LUNA
Il dolce profumo dell'amore
Papillon
Shark - Il primo squalo
Femmine contro maschi
Film stasera in TV