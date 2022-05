Channing Tatum protagonista di un film tratto dal suo primo libro per bambini

News Cinema

Dopo aver esordito nella regia, Channing Tatum torna a fare l'attore, ma recita in un film ispirato a un libro che lui stesso ha scritto: The One and Only Sparkella. Il suo ruolo è quello di un papà amorevole.

Channing Tatum sta diventando un po’ come James Franco o come l’uomo rinascimentale, nel senso che padroneggia un numero sempre maggiore di arti o discipline. E’ attore, sceneggiatore, regista, produttore e perfino autore di un libro illustrato per bambini intitolato "The One and Only Sparkella". Proprio quest’ultima sua fatica diventerà un film targato MGM. Tatum ne sarà anche produttore e si ritaglierà il ruolo del padre della protagonista, una bambina di nome Ella.

The One and Only Sparkella: la trama

"The One and Only Sparkella" è illustrato da Kim Barnes. Ecco la trama riportata da Amazon:

Il libro è un incantevole inno all'autostima e all'amore tra un padre e una figlia. Ella è molto eccitata per il suo primo giorno in una nuova scuola. Astuccio luccicante? Preso! Zainetto luccicante? Preso! Nastri luccicanti per i capelli? Presi! Non vede l'ora di incontrare gli altri bambini per mostrare loro la sua luccicante personalità. Sfortunatamente il suo primo giorno non va come previsto: ai suoi nuovi compagni non piacciono le sue scarpe da ballo, il suo panino con il burro di arachidi, la marmellata e i confettini, e il suo dipinto con un arcobaleno e un unicorno. Ella decide di essere meno scintillante il giorno seguente in modo che gli altri bambini non la prendano in giro. Ma con un piccolo aiuto da parte di suo padre, impara presto l'importanza di essere se stessa, a prescindere da ciò che dicono gli altri.

Non sappiamo quando partiranno le riprese del film né se alla fine a dirigerlo sarà proprio Channing Tatum. L'attore, comunque, ha già scritto il sequel di "The One and Only Sparkella", che uscirà alla fine del mese, e sta già pensando al numero 3.

Ricordiamo che il Magic Mike del grande schermo ha da poco esordito nella regia con Io e Lulù, storia di un uomo e del suo cane. Rivediamoci il trailer.