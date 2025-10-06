TGCom24
Home | Cinema | News | Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"
Schede di riferimento
Channing Tatum
Channing Tatum
News Cinema

Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"

Domenico Misciagna

Channing Tatum, ospite del podcast Hot Ones, ha spiegato come possa essere difficile per una star promuovere e interpretare le cose che giudica migliori, se non punta i piedi.

Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"

Channing Tatum l'anno scorso si è levato la soddisfazione di interpretare quel Gambit al quale aveva ambito per anni, grazie alla piccola parte che Ryan Reynolds gli ha dato in Deadpool & Wolverine: tornerà a interpretarlo in Avengers: Doomsday, però Channing sa bene che a Hollywood non tutti i sogni si realizzano così. Specialmente se sei una star, perché devi trovare un faticoso equilibrio tra quello che ci si aspetta da te a prescindere, e quello che tu vorresti fare: non sempre i due aspetti del lavoro vanno d'accordo, come ha raccontato, ospite di Hot Ones, per promuovere l'imminente Roofman. Leggi anche Avengers: Doomsday, Channing Tatum mette in guardia i fan: "Non siete pronti"

Channing Tatum su Hollywood: "Voglio fare film per il me stesso ragazzino"

Roofman con Channing Tatum, diretto da Derek Cianfrance, si basa sull'assurda storia vera di un uomo in bolletta, ex-veterano, che derubava i McDonald aprendo buchi nei loro tetti, e si nascose per molto tempo in negozio della catena Toys R Us: il film, interpretato anche da Kirsten Dunst, arriva nei cinema americani dal 10 ottobre, così Channing si è dedicato ai giri promozionali di rito, però di fronte allo Sean Evans di Hot Ones, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Negli ultimi anni, se da un lato si è cimentato nella regia con Io e Lulù, dall'altro ha subito il flop della commedia romantica Fly Me to the Moon. Questo non gli impedisce di avere in cantiere tantissimi lavori: la commedia Dance Partners con Charlize Theron, Kockroach con Zazie Beetz e Oscar Isaac, un film per gli Amazon MGM Studios sulla Trophy Race dell'Isola di Man (coprodotto con Brad Pitt), la commedia sci-fi Alpha Gang, il thriller Josephine con Gemma Chan, nonché una commedia d'azione con Ryan Reynolds dal titolo Calamity Hustle. Tatum non si tira di certo indietro, si butta nella mischia, ma è consapevole di un'amara verità: non sempre le sconfitte si devono alle libere scelte creative di una star...

Quando ti chiedono di fare un film, o tu stai cercando di avviare un film, ti si apre una rosa di possibilità molto confuse, a volte hai proprio la sensazione che ti incentivino a fare cose brutte per venire pagato, invece di fare cose davvero buone, per quelle cazzo di persone che vanno sul serio a vederle, per le persone che io voglio vedano questi film, il tipo di persona che io ero da ragazzino. E io voglio film buoni. C'è gente che vuole dare soldi ai film buoni. Invece vivi la cosa al contrario, ma credo sul serio che questo disagio alla fine porterà a qualcosa di positivo. Ci credo sul serio. Credo che il fenomeno dello streaming abbia una ragione, qualcosa doveva cambiare, ci doveva essere una metamorfosi.
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Channing Tatum
Channing Tatum
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
news Cinema Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
news Cinema Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
news Cinema The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
Wicker, Peter Dinklage reciterà accanto ad Olivia Colman
news Cinema Wicker, Peter Dinklage reciterà accanto ad Olivia Colman
Avatar: Fuoco e Cenere chiuderà la storia dei Sully e la "trilogia", parola di James Cameron
news Cinema Avatar: Fuoco e Cenere chiuderà la storia dei Sully e la "trilogia", parola di James Cameron
Il seme della follia in 4K: guarda il trailer dello spaventoso horror di John Carpenter
news Cinema Il seme della follia in 4K: guarda il trailer dello spaventoso horror di John Carpenter
Ferdinando Scianna, Il fotografo dell’ombra: incontro con Roberto Andò
news Cinema Ferdinando Scianna, Il fotografo dell’ombra: incontro con Roberto Andò
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
E poi c'è Katherine
The Blind Side
The November Man
The Deep Dark
The Impossible
Nave fantasma - Ghost Ship
Ritorno al Futuro 2
Now You See Me - I maghi del crimine
Tre uomini e una gamba
Allarme rosso
Pane, Amore e Bacon
Amore e Misericordia - Il Diario di Santa Faustina
Film stasera in TV