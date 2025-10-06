Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"

News Cinema

Channing Tatum, ospite del podcast Hot Ones, ha spiegato come possa essere difficile per una star promuovere e interpretare le cose che giudica migliori, se non punta i piedi.

Channing Tatum l'anno scorso si è levato la soddisfazione di interpretare quel Gambit al quale aveva ambito per anni, grazie alla piccola parte che Ryan Reynolds gli ha dato in Deadpool & Wolverine: tornerà a interpretarlo in Avengers: Doomsday, però Channing sa bene che a Hollywood non tutti i sogni si realizzano così. Specialmente se sei una star, perché devi trovare un faticoso equilibrio tra quello che ci si aspetta da te a prescindere, e quello che tu vorresti fare: non sempre i due aspetti del lavoro vanno d'accordo, come ha raccontato, ospite di Hot Ones, per promuovere l'imminente Roofman. Leggi anche Avengers: Doomsday, Channing Tatum mette in guardia i fan: "Non siete pronti"

Channing Tatum su Hollywood: "Voglio fare film per il me stesso ragazzino"

Roofman con Channing Tatum, diretto da Derek Cianfrance, si basa sull'assurda storia vera di un uomo in bolletta, ex-veterano, che derubava i McDonald aprendo buchi nei loro tetti, e si nascose per molto tempo in negozio della catena Toys R Us: il film, interpretato anche da Kirsten Dunst, arriva nei cinema americani dal 10 ottobre, così Channing si è dedicato ai giri promozionali di rito, però di fronte allo Sean Evans di Hot Ones, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Negli ultimi anni, se da un lato si è cimentato nella regia con Io e Lulù, dall'altro ha subito il flop della commedia romantica Fly Me to the Moon. Questo non gli impedisce di avere in cantiere tantissimi lavori: la commedia Dance Partners con Charlize Theron, Kockroach con Zazie Beetz e Oscar Isaac, un film per gli Amazon MGM Studios sulla Trophy Race dell'Isola di Man (coprodotto con Brad Pitt), la commedia sci-fi Alpha Gang, il thriller Josephine con Gemma Chan, nonché una commedia d'azione con Ryan Reynolds dal titolo Calamity Hustle. Tatum non si tira di certo indietro, si butta nella mischia, ma è consapevole di un'amara verità: non sempre le sconfitte si devono alle libere scelte creative di una star...

Quando ti chiedono di fare un film, o tu stai cercando di avviare un film, ti si apre una rosa di possibilità molto confuse, a volte hai proprio la sensazione che ti incentivino a fare cose brutte per venire pagato, invece di fare cose davvero buone, per quelle cazzo di persone che vanno sul serio a vederle, per le persone che io voglio vedano questi film, il tipo di persona che io ero da ragazzino. E io voglio film buoni. C'è gente che vuole dare soldi ai film buoni. Invece vivi la cosa al contrario, ma credo sul serio che questo disagio alla fine porterà a qualcosa di positivo. Ci credo sul serio. Credo che il fenomeno dello streaming abbia una ragione, qualcosa doveva cambiare, ci doveva essere una metamorfosi.