Champagne Problems, Netflix mostra il trailer della nuova commedia natalizia ambientata in Francia

Minka Kelly è la protagonista di una nuova commedia romantica natalizia in arrivo in streaming su Netflix: si intitola Champagne Problems ed è ambientata in Francia.

Netflix continua ad alimentare lo spirito natalizio, condividendo il trailer di un’altra commedia romantica intitolata Champagne Problems. In questo caso le vacanze di Natale sono rigorosamente europee, nello specifico francesi. La protagonista è una donna d’affari che si reca in Francia per chiudere un affare d’oro con una rinomata marca di champagne, ma non aveva messo in conto di un altro miracolo natalizio: l’amore.

Champagne Problems, un Natale francese è in arrivo su Netflix: il primo trailer della rom com natalizia

In arrivo in streaming sulla piattaforma Netflix dal 19 novembre 2025, Champagne Problems è una delle nuove commedie romantiche del colosso streaming pensate per ampliare il catalogo delle feste. Protagonista è Minka Kelly, che interpreta Sydney, una donna d’affari fin troppo concentrata sul proprio lavoro e che difficilmente si concede qualcosa per sé, semplicemente come puro divertimento. Sotto Natale, accetta una proposta di lavoro che la conduce a Parigi per una vendita di una nota marca di champagne, la Chateau Cassell. Seguendo il consiglio di sua sorella, soltanto per una notte Sydney decide di ascoltare il proprio istinto e di godersi la città e la sua magia natalizia soltanto per una notte. Incontra un uomo, Henri, e l’intesa è immediata. I due trascorrono una piacevole notte insieme ma, al risveglio, non solo Sydney è costretta a correre contro il tempo, ma infine si rende conto che Henri non è semplicemente un estraneo di passaggio nella sua vita, bensì l’erede del marchio di champagne che vuole acquistare.

L’acquisizione non è di certo semplice. Il fondatore di Chateau Cassell, Hugo, è consapevole della competizione agguerrita tra gli acquirenti del vigneto di famiglia e propone loro diverse sfide, costringendo Sydney e Henri a frequentare gli stessi ambienti. La loro attrazione non potrà che aumentare, complicando ancor di più la loro posizione. Se ad interpretare Sydney è Minka Kelly, nel ruolo di Henry troviamo Tom Wozniczka. A completare il cast Thibault de Montalembert, Xavier Samuel, Maeve Courtier-Lilley e Flula Borg. Mark Steven Johnson invece è coinvolto sia come regista che come sceneggiatore.

In merito alla nuova commedia romantica di Netflix, Minka Kelly ha raccontato a People: “Girare una commedia romantica è qualcosa che ho sempre desiderato fare. Le commedie romantiche natalizie sono le esperienze più felici e gratificanti che aspettiamo con ansia ogni anno. E non stancano mai, non importa quante volte le hai viste. Ad esempio personalmente non mi stancherò mai di L’amore non va in vacanza”. L’attrice ha poi precisato qual è stato l’elemento decisivo di Champagne Problems: “Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che non si trattava solo di un tema natalizio, ma anche di un'ambientazione nella mia città preferita al mondo, Parigi, è stato un sogno. Abbiamo anche trascorso tantissimo tempo nella regione francese dello Champagne, ed è stato davvero meraviglioso viverlo”.



