Challengers: la data di uscita italiana e il poster del film con Zendaya diretto da Luca Guadagnino

Avrebbe dovuto aprire lo scorso Festival di Venezia, ma poi è stato rinviato per lo sciopero degli attori americani. Il poster ufficiale e la data di uscita di Challenders, l'atteso film di Luca Guadagnino con Zendaya ambientato nel competitivo mondo del tennis professionistico.

Sono passati alcuni mesi da quando era stato annunciato come film d'apertura della Mostra del cinema di Venezia, salvo essere poi ritirato e l'uscita rinviata per lo sciopero degli attori. Ma sta per arrivare il momento di uno dei film più attesi della stagione. Challengers, diretto da Luca Guadagnino con la superstar Zendaya protagonista, insieme a Josh O’Connor e il Mike Faist di West Side Story, sarà in sala dal 25 aprile, distribuito da Warner Bros Discovery.

Scritto da Justin Kuritzkes, Challengers racconta di un triangolo fra tennisti, a partire da una ex prodigio diventata allenatrice, interpretata da Zendaya. Una storia sexy fra passato e presente al ritmo della musica di Trent Reznor & Atticus Ross e ambientata nel mondo del tennis professionistico. L'atteso ritorno di Luca Guadagnino dopo il premiato Bones and All e a cinque anni di distanza dalle quattro candidature agli Oscar per Chiamami col tuo nome, il film che l'ha lanciato definitivamente come autore apprezzato a livello globale

Il poster ufficiale di Challengers