Cena con delitto 2, Netflix lo porta prima al cinema?

News Cinema

Era nell'aria: Netflix cerca un accordo con gli esercenti americani per ospitare Knives Out 2 - Cena con delitto 2 per 45 giorni in sala, prima di piazzarlo sulla piattaforma. Si troverà l'accordo?

Se ne parlava da qualche tempo, ma stando a una voce raccolta da Bloomberg, Netflix sta cercando con sempre maggiore insistenza di saldare un rapporto commerciale con gli esercenti americani: sul piatto ci sarebbe un'esclusiva cinematografica di 45 giorni per l'atteso Knives Out 2, il sequel di Cena con delitto, interpretato sempre da Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc. Una mano tesa verso il "nemico", suggerita pure da un momento piuttosto burrascoso in borsa per il colosso di Reed Hastings. Leggi anche Netflix, Enola Holmes 2, Knives Out 2 e L'accademia del bene e del male

Netflix, accordo con gli esercenti americani per Cena con delitto 2?