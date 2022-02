Cattivissimo Me 4 arriva nel 2024, ma Minions 2 apre le danze ad agosto 2022

News Cinema

Ufficiale: ci sarà un Cattivissimo Me 4 dall'Illumination Entertainment, ma non prima di aver riabbracciato gli scatenati allucinati lacché in Minions 2 proprio quest'anno.

È ufficiale! Cattivissimo Me 4 diverrà realtà nel luglio 2024, sempre realizzato dalla Illumination Entertatinment del producer Chris Meledandri, arrivando quindi dopo Minions 2, che invece ci aspetta in sala già quest'agosto (dopo essere stato più volte rimandato causa pandemia). Ma chi si occuperà del quarto capitolo e qual è il bilancio della saga di Cattivissimo Me oggi?



Cattivissimo Me 4 e Minions 2: chi se ne sta occupando?

Prima di Cattivissimo Me 4, annunciato dalla Universal e dall'Illumination Entertainment nelle sale per il luglio del 2024, vedremo al cinema dal 18 agosto l'atteso Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, il "sequel del prequel" Minions, uno dei più grandi successi della storia dell'animazione, con un incasso mondiale nel 2015 di 1.160.000.000 dollari. Minions 2 è diretto da Kyle Balda (autore anche del primo atto) con Brad Ableson e Jonathan del Val.

Cattivissimo Me 4 invece, del quale non si conosce ancora la storia, sarà diretto da Chris Renaud, originale iniziatore della serie con Cattivissimo Me e Cattivissimo Me 2, coadiuvato dal già capo-animatore Patrik Delage. La sceneggiatura sarà scritta da Mike White, ex-sodale di Jack Black, sceneggiatore di School of Rock e già attivo nei cartoon con Emoji - Accendi le emozioni.

Nel 2010 Cattivissimo Me portò a casa nel mondo ben 543.114.000 di dollari, preludio a un successo crescente della serie, perché Cattivissimo Me 2 nel 2013 alzò la posta toccando i 970.766.000. Rafforzato dal successo di Minions, Cattivissimo Me 3 salì ulteriormente a 1.034.800.000. Non c'è da stupirsi se la Universal continua a dare carta bianca all'Illumination, specie dopo che il riuscito Sing 2 dell'anno scorso, nonostante le difficoltà del mercato, è riuscito a rastrellare 333 milioni di dollari, costandone "solo" 85.