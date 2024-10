Cattivissimo Me 4 arriva in digitale, in anteprima esclusiva una clip dal corto inedito con i Minion!

News Cinema

I Minion si danno ai videogiochi in una clip in anteprima esclusiva che vi mostriamo, estratto dai contenuti extra dell'edizione digitale di Cattivissimo Me 4, disponibile dal 24 ottobre.

Cattivissimo Me 4, campione d'incassi ancora una volta, sbarca in formato digitale dal 24 ottobre, da Universal Pictures Home Entertainment, in acquisto su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft Film e Tv, e dal 6 novembre a noleggio su tutte le piattaforme citate, più Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per l'occasione possiamo mostrarvi in anteprima esclusiva una clip in italiano da uno dei contenuti inediti previsti in quest'edizione: il cortometraggio Game Over and Over, dove un joypad molto particolare consente ai Minion di controllarsi a vicenda, in una realtà aumentata come sempre disastrosa e incontrollabile!



Cattivissimo Me 4: Video in anteprima esclusiva dai contenuti extra della versione digital del Film - HD

Cattivissimo Me 4 dal 24 ottobre in streaming e digitale, ecco i contenuti extra