Cattiverie a domicilio: lo sboccatissimo trailer originale del film con Olivia Colman e Jessie Buckley

News Cinema

Arriva il 18 aprile nelle sale italiane questa commedia irriverente interpretata dalla stessa coppia di attrici di La figlia oscura. Eccone un trailer originale "red band".

Dal prossimo 18 aprile, grazie a BIM Distribuzione, potremo vedere al cinema una commedia irriverente che promette molto bene, e non solo per il suo cast.

Il film, che si intitola da noi Cattiverie a domicilio (Wicked Little Letters in originale) vede infatti protagoniste Olivia Colman e Jessie Buckley, che non sono solo bravissime - come oramai saprete tutti - ma hanno anche già recitato assieme in La figlia oscura, il film che Maggie Gyllenhaal ha tratto dal romanzo di Elena Ferrante.

In questa commedia tratta da un’incredibile storia vera avvenuta cento anni fa in una cittadina costiera dell’Inghilterra, le due attrici interpretano il ruolo di due donne agli antipodi che il destino renderà complici: Olivia Colman è Edith, donna conservatrice con un’educazione rigidissima impartita da un padre autoritario (che ha il volto ruvido di Timothy Spall); Jessie Buckley è Rose, giovane esuberante e piena di vita che sfida apertamente ogni convenzione.

Questa la trama ufficiale di Cattiverie a domicilio:

1922. Una cittadina affacciata sulla costa meridionale dell’Inghilterra è teatro di un farsesco e a tratti sinistro scandalo. Basato su una bizzarra storia vera, Cattiverie a domicilio segue le vicende di due vicine di casa: Edith Swan (Olivia Colman), originaria del posto e profondamente conservatrice, e Rose Gooding (Jessie Buckley) turbolenta immigrata irlandese.

Quando Edith e altre sue concittadine iniziano a ricevere lettere oscene piene di scabrosità, i sospetti ricadono immediatamente su Rose. Le lettere anonime scatenano una protesta a livello nazionale che scaturisce in un processo. Saranno le donne – guidate dalla poliziotta Gladys Moss (Anjana Vasan) – a indagare sul crimine, sospettando che le cose potrebbero non essere come sembrano.