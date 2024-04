Cattiverie a Domicilio: due donne e un mistero in una clip in anteprima esclusiva del film con Olivia Colman e Jessie Buckley

News Cinema

Debutta nelle nostre sale il 18 aprile la commedia Cattiverie a domicilio, ispirata a una storia vera. Ne sono protagoniste Olivia Colman e Jessie Buckley e, in una clip in anteprima esclusiva che vi facciamo vedere, c'è anche un poliziotto donna, cosa insolita per il Sussex degli anni '20.

Due donne parlano di lettere anonime piene di insulti e improperi che, secondo i più, avrebbe scritto una di loro. L'altra, che è una poliziotta, la pensa diversamente, innanzitutto perché la calligrafia delle infamanti missive è diversa da quella della sua interlocutrice, che si chiama Rose e fa un uso improprio delle maiuscole. Tutto questo accade in una clip di Cattiverie a domicilio che oggi vi facciamo vedere in anteprima esclusiva.

Siamo nell'Inghilterra meridionale del 1922, dove il trauma della Prima Guerra Mondiale non è ancora stato superato e la società è bigotta e patriarcale. Eppure nelle strade le suffragette chiedono che il diritto di voto venga esteso a tutte le donne del Regno Unito. All'epoca, una donna che decideva di entrare in polizia non poteva farsi una famiglia e veniva comunque giudicata inferiore ai colleghi maschi. L’agente in gonnella della clip è un personaggio realmente esistito. Il suo nome era Gladys Moss ed è stata la prima poliziotta della storia del Sussex. Anche quanto viene raccontato nella restante parte del film è vero, e sappiamo che le lettere mandarono in subbuglio l’intera nazione.



Cattiverie a Domicilio: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film con Olivia Colman e Jessie Buckley - HD

A trasformare la curiosa vicenda in una sceneggiatura cinematografica è stato l'attore comico britannico Jonny Sweet, mentre a dirigere il film ci ha pensato la regista teatrale Thea Sharrock.

Cattiverie a domicilio comincia come una commedia, ma diventa via via più serio, anche a causa del suo significato sociale e in un certo senso politico. In uno scenario tanto cupo la ribellione di Rose è una ventata d’aria fresca, e a dare verve a questa irlandese determinata e un po’ scurrile è Jessie Buckley. L'altra protagonista - la zitella Edith Swan - è interpretata da Olivia Colman, che dà al personaggio una sfumatura malinconica. Nel filmare le due donne, la Sharrock si è spinta in due direzioni diverse. Nelle scene con Rose ha mosso la macchina da presa per suggerire vivacità, mentre nel riprendere Edith è rimasta immobile. Interpretato anche da Timothy Spall, nel ruolo del padre padrone di Edith, Cattiverie a domicilio uscirà il 18 aprile distribuito da Lucky Red.

Cattiverie a domicilio: la clip in anteprima esclusiva

Ed ecco la clip in anteprima esclusiva del film di cui vi parlavamo in apertura: