Cat Daddies: il tenerissimo trailer del documentario sui gatti e i loro padroni uomini

Chi l'ha detto che i maschi non possono stabilire un rapporto specialissimo e affettuoso con i gatti? Il documentario Cat Daddies, di cui è appena uscito il trailer, ci dimostra che fra uomini e piccoli felini può essere amore alle prime fusa.

Durante i duri mesi di due lockdown, soprattutto chi vive da solo ha trovato un'amabile, giocosa e affettuosa compagnia negli animali domestici, che si trattasse di cani, pesci rossi, tartarughe, canarini o gatti. A quest'ultima categoria di straordinari amici è dedicato un documentario che commuoverà anche i più duri di cuore, e questo perché racconta storie vere.

Diretto da una certa Mye Hoang, a cui dobbiamo per esempio un doc su un celebre scalatore nippo-americano, Cat Daddies è dedicato ad alcuni padroni (uomini) di gatti, e si concentra in particolar modo su David Giovanni, un senzatetto di New York, e sul suo gatto Lucky, ai quali la pandemia di Covid-19 e la diagnosi di una brutta malattia non hanno reso le cose facili. Attraverso questa e altre vicende, il documentario ci tiene a contraddire quanti sostengono che i maschietti non possano avere un rapporto speciale con i loro piccoli felini. Ogni storia narrata è piena di dolcezza e amore, e gli altri protagonisti reali del film sono un pompiere, un insegnante scolastico, un camionista, uno stuntman e un influencer.

Di Cat Daddies è appena stato diffuso il tenerissimo trailer, che vi regaliamo insieme alla sinossi ufficiale del film, che speriamo davvero possa arrivare nelle nostre sale o su qualche piattaforma streaming.

Cat Daddies è incentrato su David Giovanni, che vive per le strade di New York e che è determinato a stare sempre in compagnia del suo amato gatto Lucky. Quando finalmente gli viene assicurato un posto in ricovero che accetta i gatti, la pandemia di Covid-19 e una devastante diagnosi medica mettono in forse il suo futuro insieme a Lucky. L'avventura di David è inframezzata da ritratti di altri papà di gatti che provengono da tutto il paese. Alcuni di loro lottano per affrontare gli accadimenti senza precedenti del 2020 insieme ai loro piccoli amici pelosi. Fra costoro ci sono un gruppo di pompieri, uno stuntman, un autista di camion, un operaio della Bay Area, un insegnante scolastico il cui gatto diventa un fenomeno virale e un attore/influencer di Instagram. Questi uomini non potrebbero essere più diversi fra loro, ma condividono un amore assoluto per i loro adorati animali domestici. Cat Daddies è un gradevole e puntuale ritratto della moderna mascolinità e dello specialissimo rapporto che lega l'uomo al gatto.