Cassandro - Il mito del wrestler gay Saúl Armendáriz rivive nel biopic su Prime Video

Disponibile da oggi - 22 settembre - su Prime Video Cassandro, biopic sul lottatore della lucha libre Saúl Armendáriz, che riuscì a scardinare le regole machiste del wrestling. Nel cast, lo straordinario Gael García Bernal.

Cassandro - biopic sul wrestler Saúl Armendáriz - è stato accolto in maniera entusiasta dalla critica, dopo le presentazioni al Sundance Film Festival e al Telluride Film Festival, soprattutto per la sua carica sovversiva e la straordinaria performance del suo protagonista, Gael García Bernal. Dopo un breve passaggio nelle sale lo scorso 15 settembre, il lungometraggio è disponibile da oggi - 22 settembre - su Prime Video.

Cassandro - Trama e cast del biopic su Saúl Armendáriz

Nei primi anni Ottanta, il giovane Saúl Armendáriz attraversa regolarmente il confine con il Messico per partecipare ad alcuni incontri di lucha libre - celebre stile del wrestling messicano. La sua carriera, portata avanti con il nome "di battaglia" di El Topo, non riesce però a decollare. Omosessuale e libero da pregiudizi, Saúl accoglierà quindi il consiglio della sua nuova allenatrice, Sabrina, reinventandosi come exótico - un wrestler che nel lucha libre combatte travestito da donna. Nasce così il suo alter ego Cassandro - ribattezzato il “Liberace della Lucha Libre” - che lo porterà non solo verso un successo inaspettato ma anche verso un percorso di emancipazione, in cui sovvertire le regole machiste del wrestling e la sua vita privata.



A dar vita a questo complesso e sfaccettato personaggio è Gael García Bernal che - dando ennesima prova del suo straordinario talento - riesce ad accogliere su di sé sia gli aspetti più istrionici sia quelli più cupi di Saúl, che nel corso della sua vita ha tentato anche il suicidio ed è stato tossicodipendente. Assente dalle scene dal 2022 - quando ha preso parte allo speciale Marvel Licantropus - Bernal torna quindi da protagonista assoluto di un progetto, in cui si riappropria in parte anche delle sue origini messicane. Completano poi il cast Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío, Raúl Castillo, El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio - cantante ed attore portoricano conosciuto con il nome d'arte di Bad Bunny. Alla regia troviamo invece Roger Ross Williams, candidato all'Oscar per il miglior documentario per Life, Animated, che ha curato anche la sceneggiatura del progetto insieme a David Teague. Gael García Bernal è coinvolto nel progetto anche come produttore, mentre nel team produttivo figurano Amazon Studios, Double Hope Films, Escape Artists, Grand Illusion Films, La Corriente del Golfo, Motto Pictures e Panorama Global. L'attore tornerà poi a collaborare con Amazon per il thriller in stile Hitchcock Holland, Michigan - in cui dividerà il set con Nicole Kidman, Matthew Macfadyen e il giovane Jude Hill, attualmente nelle sale con Assassinio a Venezia - ed è inoltre atteso nella serie Hulu La Máquina. In attesa di ulteriori aggiornamenti sui prossimi lavori di Gael García Bernal, appuntamento dunque da oggi, su Prime Video, per scoprire la storia di Saúl Armendáriz.