Carlo Chatrian è il nuovo Direttore del Museo Nazionale del Cinema

L'ex direttore di Locarno e della Berlinale eletto per cinque anni alla carica della prestigiosa istituzione di Torino.

Carlo Chatrian, classe 1971, esperto critico cinematografico e direttore artitico del Festival di Locarno dal Berlinale dal 2012 al 2018, e della Berlinale dal 2020 al 2024, è il nuovo Direttore del Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo.

La sua nomina è avvenuta all'unanimità da parte del Comitato di Gestione del Museo e prevede che rimanga in carica per cinque anni.

Secondo il comunicato ufficiale, "il Comitato di Gestione dell’Ente ne ha apprezzato la visione strategica, maturata nel corso della lunga esperienza internazionale, e la notevole chiarezza di vedute in relazione al posizionamento del Museo negli anni a venire, ritenendo il suo profilo il più idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore della Fondazione".

"Accolgo questa nuova avventura con entusiasmo", dichiara Carlo Chatrian, che succede a Domenico De Gaetano. "Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il personale del Museo e di affiancare la loro competenza e professionalità mettendo al servizio di quest’istituzione, che sento vicina, le conoscenze maturate in anni di lavoro all’estero e la passione che da sempre mi anima".