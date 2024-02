Carey Mulligan: "Gli Oscar non contano? Chi lo dice mente"

News Cinema

Carey Mulligan, coprotagonista di Maestro, condivide una delle sette nomination al film di Bradley Cooper, e insieme a Jeffrey Wright, nominato per American Fiction, riflette su una certa ipocrisia scaramantica: contano i lavori e non i premi? Mica tanto...

Maestro ha sette candidature agli Oscar 2024, tra cui quella a Carey Mulligan come miglior attrice protagonista in Maestro, un passaggio nella carriera di un attore o di un'attrice che fa più piacere di quanto gli interessati non vogliano ammettere pubblicamente: Carey ne è convinta e ha scherzato su come stiano realmente le cose, e le ha fatto eco il Jeffrey Wright di American Fiction (cinque candidature, una per lui come miglior attore protagonista). Ne hanno parlato con The Times of London. Leggi anche Maestro, Bradley Cooper ricorda il primo incontro con Carey Mulligan: "Di corsa al pronto soccorso!"

Carey Mulligan e Jeffrey Wright sugli Oscar: "Ci pensiamo anche troppo!"