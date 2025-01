Captain America: Brave New World, svelata la durata del film Marvel Studios

News Cinema

Grazie a una catena di cinema americana, sappiamo esattamente quanto durerà Captain America: Brave New World. A quanto pare le due ore e mezza non sono più obbligatorie... Il film sarà nei cinema italiani dal 12 febbraio.

Il 12 febbraio sarà in sala Captain America: Brave New World con Anthony Mackie e Harrison Ford, un film il cui esito al boxoffice sarà indispensabile per sondare la tenuta dei cinecomic Marvel Studios (e non solo), considerando che il grande successo di Deadpool & Wolverine faceva squadra a sé. Mentre attendiamo l'uscita, la catena americana AMC Theaters ne ha svelato la durata ufficiale... e stupisce che a Hollywood un "grande evento" come questo non si appoggi alle due ore e mezza che sembravano ormai canoniche. Leggi anche Captain America: Brave New World, rivelato il look del cattivo?

Captain America Brave New World dura poco meno di 2 ore