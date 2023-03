Captain America 4: New World Order, Anthony Mackie rivela che la Marvel ha un piano segreto per evitare gli spoiler del film

News Cinema

Anthony Mackie sarà il nuovo Captain America nel 4° film dedicato all'Avenger e ha rivelato che i Marvel Studios per evitare che si diffondano spoiler del film ha ideato un piano molto ingegnoso.

Ospite al The Kelly Clarkson Show, l'attore Anthony Mackie ha rivelato che lo script di Captain America 4: New World Order è tenuto sottochiave dalla Marvel per paura di possibili spoiler e che i Marvel Studios hanno ideato una strategia degna di Mission: Impossible per consentire agli attori e a tutto lo staff coinvolto nella pellicola di poter leggere in tutta sicurezza la sceneggiatura, evitando che ne vengano diffusi i contenuti.

Non sono mancati episodi di leak nel mondo cinematografico e televisivo: sicuramente, ricorderete gli spoiler diffusi sull'ultima stagione di Game of Thrones, ma anche gli involontari spoiler disseminati da Tom Holland nel corso delle promozioni di Avengers: Infinity War e Spider-Man: Far From Home. Per ovviare a questi incoveniente, sembra che i Marvel Studios abbiano ideato una strategia che impedisca a chiunque dall'esterno (o dall'interno) di rivelare parti importanti dei nuovi progetti, in particolare del 4° capitolo dedicato al primo Avenger: Captain America.

Il 4° film vedrà per la prima volta in azione Anthony Mackie, alias Sam Wilson -l'ex Falcon - nelle nuove e scintillanti vesti di Captain America, sostituendo così Chris Evans, che ha interpretato il ruolo nei tre film dedicati al personaggio e nella saga degli Avengers. Sam Wilson ha ottenuto lo scudo dopo gli eventi di Falcon and the Winter Soldier, miniserie targata Disney+, nella quale scopriva di essere stato scelto da Steve Rogers come futuro Captain America. Ma prima di sentirsi all'altezza del compito, Sam ha affrontato diversi nemici, combattendo con Bucky Barnes, riuscendo, infine, a comprendere che il mondo intero aveva bisogno di un nuovo Cap e poteva essere soltanto lui.

Ospite nello show di Kelly Clarkson, Mackie ha rivelato che soltanto il 28 febbraio ha ricevuto il suo copione, ma di non averlo ancora letto, perché non ha ancora ricevuto la password che gli avrebbe permesso di accedere allo script:

"Ironicamente, ho ricevuto il copione oggi. Ma non l'ho ancora letto, non l'ho nemmeno aperto, perché non ho ricevuto la password per il sito web. Letteralmente, ci daranno una password per un sito web, che ci fornirà delle coordinate per incontrare una persona che ci farà firmare un foglio e con cui saremo seduti davanti a un computer e leggeremo il nostro copione. Non si fidano di nessuno. E ovviamente ti mandano qualche nuovo assunto che ti odia e che ti dice, mentre siede lì e mangia i Cheetos "Leggi veloce" e io 'Ma dono dislessico' e lui risponde una cosa come 'Non mi interessa'. Succede esattamente questo."

La trama di Captain America: New World Order non è stata svelata, né ci sono indizi - e considerando il livello di segretezza, non ci sorprende! - ma avrà sicuramente un tono fortemente politico e vedrà Sam Wilson scontrarsi con il nuovo Presidente degli USA, il Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, interpretato da Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e la sceneggiatura è curata da Malcolm Spellman e Dalan Musson e la pellicola arriverà al cinema nel 2024.