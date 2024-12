Capodanno a Cinecittà World: chi si trova a Roma può dare il bevenuto al 2025 al parco divertimenti del cinema e della TV

News Cinema

Il Capodanno più grande d’Italia è a Cinecittà World: divertimento per tutti, da 0 a 100 anni.

Il parco di Cinecittà World sarà preso d'assalto questa sera. Ad accogliere i visitatori con la festa di Capodanno più grande d’Italia ci saranno 40 Attrazioni, 8 cene e cenoni a tema, 10 spettacoli dal vivo, concerti, DJ Set (commerciale, reggaeton, revival, techno, ecc.) e la mezzanotte con i fuochi d’artificio.

Stasera 31 dicembre il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma in un grande villaggio con 10 padiglioni musicali per tutti i gusti e tutte le età: dalla musica elettronica di Amore025 alle canzoni napoletane neomelodiche di Angelo Famao che ha conquistato tutti, anche sui social, con il ritornello di Tu si a fine do’ munno. Dai trapper campani Le One e El Chapo Junior al Bandolera Party, il party Reggaeton per gli amanti della musica Reggaeton, Hiphop, R'n'b con animazione Brazil Night.

Una notte di San Silvestro pensata anche per i bambini più piccoli che vanno a letto presto: per loro il countdown è anticipato alle ore 21 all’Hotel Transilvania . E ancora, un capodanno scintillante tra le luminarie cinesi di Oriental World e la magia del pattinaggio sul ghiaccio con lo spettacolo Christmas On Ice.

Cinecittà World chiuderà la stagione 2024 il 6 gennaio con la festa della Befana e tante sorprese per i più piccoli.

Il programma di Capodanno di Cinecittà World

Un mix esplosivo di adrenalina, divertimento non-stop e musica dalle 18 alle 8am per celebrare l’arrivo del 2025: Cinecittà World si prepara ad accogliere la festa di Capodanno più grande d’Italia con 40 Attrazioni, 8 cene e cenoni a tema, 10 spettacoli dal vivo, concerti, DJ Set (commerciale, reggaeton, revival, techno…) e la mezzanotte con i fuochi d’artificio. Il 31 dicembre il Parco tematico del Cinema e della TV di Roma si trasforma in un grande Villaggio del divertimento, tutto in un solo biglietto.

“A Cinecittà World tutti possono trovare il proprio Capodanno ideale" spiega l’amministratore delegato Stefano Cigarini, "famiglie, bambini, ragazzi e adulti, grazie ad un offerta unica in Italia, pensata per tutte le età”.

Con il Capodanno dei Bambini il divertimento per i più piccoli inizia con una cena animata dai personaggi dei cartoni nello spassoso Hotel Transilvania, dove il cameriere potrebbe essere Dracula o Frankenstein. Per chi va a letto presto...nessun problema, festa, countdown e fuochi sono anticipati alle 21!

Le famiglie potranno godere del Capodanno sul Ghiaccio con la cena spettacolo a bordo pista del grande show di pattinaggio Christmas On Ice. Nella Cinecittà Street l’animazione di Circo Nero con trapezisti, acrobati e spettacolo del fuoco, unita agli show dal vivo nei teatri, la parata dei carri di Natale, la magia della danza di Incanto, il rombo dei motori nello Stunt Show Scuola di Polizia, renderanno unica la serata.

Ragazzi e giovani festaioli potranno godere di 10 padiglioni musicali, con tutti i principali generi, tra cui la festa Time Machine, con special guest i trapper Le-One e El Chapo Junior. Per gli amanti di musica elettronica, arriva la 20° edizione di Amore 025 NYE Festival, lo storico festival techno con 14 ore di musica no-stop, 60 artisti e DJ del calibro di Ben Sims, Noize Suppressor, Adriana Lopez, Deniro e tanti altri.

Gli appassionati di balli latini troveranno una calda serata Reggaeton con il Bandolera Party, Le canzoni neomelodiche saranno protagoniste nella cena spettacolo di Angelo Famao con la sua Tu Si a Fine do’ Munno, da oltre 120M di visualizzazioni su YouTube.

Gli adulti troveranno eleganza e atmosfere ricercate nel Gran Galà di Capodanno al ristorante Charleston Club per una cena spettacolo con brindisi a mezzanotte, tavoli da Casinò e Black Jack. Ma l’offerta di cene a tema include la veloce cena take-away per chi non vuole perdersi un minuto di divertimento, le cene servite Capodanno Roma nel Ristorante Roma e Capodanno Far West nel caratteristico Saloon.

Per un viaggio in Oriente senza spostarsi da Roma fino al 6 gennaio c’è Oriental World, il Festival delle Luminarie Cinesi con oltre 200 istallazioni luminose alte fino a 8 metri di altezza. Per una festa senza pensieri, il parco mette a disposizione un servizio di navette da Roma attivo dalle 17 alle 8 di mattina