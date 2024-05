Cannes 2024, tra i divi spunta Messi: il cane di Anatomia di una Caduta avrà un ruolo molto speciale

News Cinema

Dopo aver rubato la scena alle star di Hollywood agli Oscar 2024, il border collie dagli occhi di ghiaccio è apparso a sorpresa anche sul red carpet del Festival di Cannes! Messi, il cane che nel film Anatomia di una Caduta ha "interpretato" Snoop, si trova sulla Croisette non solo per sfilare davanti ai flash e ai fans sulla Montée des Marches. La celebrità a quattro zampe, infatti, avrà un incarico decisamente insolito nei giorni della kermesse: andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo aver elegantemente calcato il tappeto rosso accanto a divi del calibro di Meryl Streep, Jane Fonda ed Eva Green, anche Messi dovrà mettersi al lavoro. Il cagnolone sarà infatti protagonista di una striscia quotidiana della durata di un minuto trasmessa da France 2. Ecco perché, sul carpet, ha indossato un dispositivo luminoso, un microfono e una telecamera: il suo 'punto di vista' (o POV, come si dice oggi sui social) sulle star diventerà dunque una sorta di mini serie in otto episodi.

Ad ogni modo, Messi non è certo un novellino del Festival di Cannes. La prestigiosa manifestazione d'oltralpe, dal 2001, ha un occhio di riguardo per gli 'attori' a quattro zampe, ai quali viene conferito il Palm Dog Award. Nel 2023, è stato proprio il border collie ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento, grazie al suo ruolo nel film di Justine Triet. Non è stato l'unico premio portato a casa da Anatomia di una Caduta, che, lo ricordiamo, ha vinto la Palma d'Oro. Il primo di una lunga lista di riconoscimenti, tra cui l'Oscar per la Migliore Sceneggiatura Originale, il Golden Globe come Miglior Film Straniero e il David di Donatello come Miglior Film Internazionale.

Chi è Messi, il cane protagonista di Anatomia di una Caduta

Messi ha circa otto anni ed è stato adottato dalla sua padrona e addestratrice, Laura Martin Contini, quando era solo un cucciolo. Vive nei sobborghi di Parigi e il suo nome è stato un'idea dei figli della donna, grandi fans del calciatore Lionel Messi. Come ogni artista, prima di debuttare sul grande schermo, ha fatto la gavetta in videoclip e spot pubblicitari. La grande occasione è arrivata con Anatomia di una Caduta, in cui ha prestato il muso a Snoop, il cane guida del giovane non vedente Daniel(Milo Machado Graner).

Nel film diretto da Justine Triet, Messi ha mostrato i frutti del suo lungo e meticoloso addestramento. La scena in cui il bambino lo avvelena accidentalmente, mandandolo in overdose, ha richiesto ben due mesi di preparazione e lavoro quotidiano, in modo da abituare gradualmente il cane ad ignorare telecamere e microfoni e 'fare il morto'.

Più semplice è stato simulare, durante la notte degli Oscar, il suo 'appplauso' a Robert Downey Jr., mentre il divo accettava il premio come miglior attore non protagonista per Oppenheimer. In quel caso, i primi piani di Messi sono stati registrati prima della cerimonia, quando il cane aveva attorno solo un piccolo gruppo di ospiti più i tecnici (in modo da tenerlo al sicuro da riflettori e rumori troppi forti). Nel frattempo, un operatore muoveva da sotto la sua poltrona delle zampe finte e... il gioco è fatto!