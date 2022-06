Cameron Diaz lascia la pensione per tornare Back in Action con Jamie Foxx su Netflix

News Cinema

Cameron Diaz torna a recitare a quasi dieci anni di distanza dalla sua ultima apparizione, in un action thriller per Netflix interpretato con Jamie Foxx. Il titolo? Appunto Back in Action!

Forse non avevate fatto mente locale sull'assenza dai nostri schermi di Cameron Diaz: in effetti l'attrice non recitava più dal 2013, quando girò, ricomprendo il ruolo della cattiva, il musical Annie - La felicità è contagiosa, uscito poi nel 2014. Cameron annunciò poco dopo di essersi ritirata dalla recitazione, ma a quanto pare Jamie Foxx, che aveva lavorato con lei l'ultima volta proprio in Annie, l'ha convinta a tornare in pista con un film d'azione per Netflix. Il titolo? Molto coerente per un'ex-Charlie's Angels: Back In Action! Leggi anche Jamie Foxx ha un'idea per una nuova versione di Misery

Back in Action, Cameron Diaz torna a recitare e accanto a lei c'è Jamie Foxx

A Cameron Diaz, classe 1972, non manca l'autoironia, sostenuta da Jamie Foxx, interprete con lei di Back In Action, una commedia d'azione per Netflix diretta da Seth Gordon, con inizio riprese collocato prima della fine dell'anno. Anche se ha iniziato a recitare al cinema ad appena 21 anni in The Mask, Cameron aveva deciso di chiudere con la recitazione e anticipare la pensione, ma qualcosa deve averle fatto cambiare idea. La notizia del suo ritorno in scena è stata data dallo stesso Foxx, con una gag via Twitter: la registrazione di una sua telefonata con Cameron. Sentendola agitata per la rentrée, le passa al telefono il suo amico Tom Brady, celebre giocatore di football che all'inizio di quest'anno ha lasciato la squadra dei Tampa Bay Buccanneers e la NFL, per poi rientrarvi dopo appena 40 giorni! Errare è umano.

Al momento non si conosce alcun dettaglio della trama di Back In Action.