C'era una volta... a Hollywood, al via le riprese del sequel su Cliff Booth

Il sequel spin-off di C'era una volta... a Hollywood dedicato a Cliff Booth ha ufficialmente avviato la produzione. A testimoniarlo diversi scatti trapelati dal web e riportati da Just Jared che avrebbero avvistato Brad Pitt sul set di Los Angeles. L’attore torna ancora una volta ad interpretare lo stuntman di Rick Dalton, la star hollywoodiana che nel primo film è stato interpretato da Leonardo DiCaprio.

C’era una volta... a Hollywood, al via la produzione dello spin-off sequel con Brad Pitt sul set

Secondo quanto riferito, le riprese dello spin-off di C’era una volta... a Hollywood intitolato provvisoriamente The Continuing Adventures of Cliff Booth sono ufficialmente partite. Produzione di Netflix, la regia è ad opera di David Fincher mentre la sceneggiatura è stata elaborata da Quentin Tarantino, che ha diretto il primo film. Brad Pitt si conferma essere il protagonista, riprendendo il ruolo del suo stuntman tutto fare Cliff Booth. Via Instagram, Just Jared ha mostrato il primo look di Booth sul set: Brad Pitt indossa una camicia gialla a fiori, che ricorda quella del primo film, i capelli e i baffi molto più folti e lunghi.

Il cast di The Continuing Adventures of Cliff Booth includerà anche Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan e JB Tadena e potrebbe ampliarsi ancor di più, ora che la produzione è ufficialmente in corso. Non è chiaro, ad esempio, se anche Rick Dalton apparirà in questo film. La storia è ambientata circa otto anni dopo gli eventi di C’era una volta a… Hollywood e mentre il primo film ruotava principalmente attorno alle dinamiche di una star in declino, questo secondo capitolo offrirà uno sguardo ravvicinato all’industria cinematografica degli Anni ’70 con i suoi pro e contro attraverso Cliff Booth. A differenza del primo film, dov’è stato coinvolto come fidato braccio destro, nel sequel sarà proprio Booth il protagonista. In merito alla trama, non molto tempo fa Brad Pitt aveva spiegato che questo film è da intendersi più come un episodio che un sequel vero e proprio, parole che suggeriscono una pista: questo film potrebbe concentrarsi su un periodo specifico della vita dello stuntman anziché ripercorrere tutta la storia del personaggio, incluso il suo passato oscuro.