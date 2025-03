C'è ancora domani esce negli Stati Uniti e in Cina in occasione della Giornata Internazionale della Festa della Donna

News Cinema

C'è ancora domani arriva nelle sale nordamericane e cinesi per la Festa della Donna, preceduto da critiche entusiastiche e da una grande attesa. Paola Cortellesi presenterà il film sia a Shanghai che a Pechino.

C'è ancora domani continua il suo fortunato percorso all'estero e debutta in Cina l'8 marzo, e quindi in occasione della Festa internazionale della donna. A scegliere questa data è stata la distribuzione autoctona Man Mok, che ha previsto due importanti anteprime: l'apertura dell’Italian Film Festival di Shangai e il giorno seguente a Pechino, entrambe alla presenza della regista, sceneggiatrice e interprete Paola Cortellesi, che sarà protagonista anche di una masterclass prevista dopo una speciale proiezione riservata esclusivamente ad un pubblico femminile.

Negli Stati Uniti il film arriverà invece il 7 marzo nelle sale di circa 30 città, come ha stabilito la distribuzione americana Greenwich Entertainment. Inutile dire che USA e Cina rappresentano i due mercati mondiali più importanti e, se il film piacerà al pubblico, gli incassi potrebbero davvero salire alle stelle.

C'è ancora domani: Per gli States è stato amore a prima vista

La critica e la stampa nordamericana hanno già visto C'è ancora domani e hanno mostrato di apprezzarlo notevolmente per il modo in cui affronta il tema dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere. Riportiamo i commenti di alcuni autorevoli giornalisti e le frasi più significative trovate sul sito Alliance of Women Film Journalist, che raccoglie le recensioni delle donne critiche cinematografiche:

Tragico, romantico e molto, molto divertente (The Hollywood Reporter)

Immensamente piacevole (Financial Times)

Struggente e di grande ispirazione (The New York Times)

Un film grandioso. Un film che vi commuoverà (UnseenFilms)

Il modo in cui il film rappresenta l'esperienza di votare ti fa alzare e gridare: "Evviva!" ( Jennifer Merin )

) C'è ancora domani di Paola Cortellesi è un'opera straordinaria, originale e visionaria con un titolo che allude alla speranza nel sorprendente e magnifico finale del film ( Loren King )

) C'è ancora domani, dove sei stato tutto questo tempo? ( Leslie Combemale )

) Non si è mai visto niente di simile. C'è ancora domani è inequivocabilmente uno dei migliori film dell'anno (Liz Whittemore)

Tornando alla Cina, il sito di recensioni più autorevole del territorio ha assegnato al film la valutazione massima come il più atteso dell'anno.

Ricordiamo che in Italia C'è ancora domani ha vinto per 2 anni di seguito il Biglietto d'Oro con oltre 36,8 milioni al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori. Al 5° posto tra i film italiani che in Italia hanno incassato di più nella storia, è stato primo in classifica al box office per 7 settimane e per le successive 5 non è mai uscito dalla top ten. Da fine ottobre 2023 è rimasto in programmazione continuativa per 22 settimane (fino al 21 marzo 2024), oltre ad essere stato il film italiano più visto in Francia nell'ultimo decennio. Numerosi sono stati i premi ricevuti, tra cui il Premio speciale della Giuria e Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma 2023, 6 David di Donatello, il Nastro d’argento - Film dell’anno 2023, il Premio speciale Ennio Flaiano e il Globo d'Oro - Miglior Film 2024.