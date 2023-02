Burt Bacharach: è morto a 94 anni il leggendario compositore americano Premio Oscar

News Cinema

Burt Bacharach, al quale dobbiamo alcune delle più celebri colonne sonore e canzoni a partire dalla fine degli anni 60, è morto oggi all'età di 94 anni nella sua casa di Los Angeles

Burt Bacharach, vincitore di 3 Premi Oscar e ben 7 Grammy Awards, è morto oggi nella sua casa di Los Angeles all'età di 94 anni per cause naturali, come annunciato dal suo agente alla stampa americana.

Compositore preferito di Dionne Warwick, Burt Bacharach aveva lavorato anche con Tom Jones, Aretha Franklin, i Beatles e Elvis Costello.

Candidato per 6 volte agli Oscar tra il 1966 e il 1982, Bacharach aveva vinto tre volte la statuetta: nel 1970 per la colonna sonora di Butch Cassidy e per la celebre canzone che ne faceva parte "Raindrops Keep Fallin' on My Head" composta insieme al paroliere Hal David (con il quale ha formato uno dei sodalizi musicali più proficui nella storia dell'industria musicale) e nel 1982 per la canzone "Arthur's Theme (Best That You Can Do)" del film Arturo con Dudley Moore e Liza Minelli.

Oltre alle due già citate, tra le canzoni più amate composte da Bacharach ricordiamo "That's What Friends Are For", "I'll Never Fall In Love Again", "What The World Needs Now Is Love", "Don’t go breaking my heart" e tantissime altre.

