Buon Natale da Candy Cane Lane: Eddie Murphy esprime un "pericoloso" desiderio nel primo trailer

Eddie Murphy è determinato a vivere il Natale migliore di sempre e non esita ad esprimere un desiderio dalle conseguenze importanti nel primo trailer di Buon Natale da Candy Cane Lane, in arrivo il 1 dicembre su Prime Video.

Buon Natale da Candy Cane Lane, dove un desiderio di Natale diventa realtà e non promette nulla di buono! Eddie Murphy lo sa bene, considerato che il suo personaggio Chris è il protagonista della commedia natalizia che si ritroverà nella posizione di esprimere quel desiderio. Diretto da Reginald Hudlin e in arrivo a dicembre su Prime Video, Buon Natale da Candy Cane Lane ha presentato il suo primo trailer ufficiale che mostra come il desiderio di vittoria oscuri il giudizio del protagonista.



Buon Natale da Candy Cane Lane: Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Eddie Murphy - HD

Buon Natale da Candy Cane Lane, il primo trailer mostra le conseguenze di un desiderio di Natale

Chris è un padre determinato. Vuole assolutamente vincere il concorso annuale di decorazioni natalizie di quartiere e, pur di portare a casa la vittoria, stringe un bizzarro patto con un’elfa furbissima, all’apparenza innocua e che invece porterà in città i 12 giorni di Natale. Nel primo trailer condiviso da Prime Video, Eddie Murphy è completamente stregato dallo spirito natalizio e farebbe di tutto pur di vincere quell’edizione del contest a tema. Chris desidera che quel Natale sia il migliore di sempre, ma non si rende conto del peso delle sue parole finché non le pronuncia ad alta voce e al cospetto di un’elfa birichina. Ossessionato dal Natale ed estremamente competitivo, Chris si spinge oltre il limite e sarà vittima di un incantesimo di cui tutta la città dovrà pagare il prezzo. Una volta entrato in un misterioso e ammaliante negozio di Natale – chiamato Kringles – insieme a sua figlia, Chris incontra Pepper, che in realtà è un’elfa pronta ad incastrare il malcapitato con un contratto vincolante. Il trailer non mostra esattamente tutte le sciagure in arrivo in città a seguito del suo desiderio, ma regala sicuramente un anticipo mostrando slitte volanti, danze coreografate e persino un piccolo villaggio di Natale animato. In Buon Natale da Candy Cane Lane Eddie Murphy è in buona compagnia. Il cast, come mostra anche il trailer, è composto da Nick Offerman, Tracee Ellis Ross, Riki Lindhome e Timothy Simons.

Il film natalizio è nato da un’idea di Kelly Younger, sceneggiatrice che ha tratto ispirazione dai suoi ricordi d’infanzia durante il periodo delle feste trascorso proprio a Candy Cane Lane. Reginald Hudlin si occupa della regia e torna a lavorare con Eddie Murphy e il produttore Brian Grazen dopo anni dal successo raggiunto con Il principe delle donne del 1992. Il trailer conferma anche la data d’uscita: tutti sintonizzati su Prime Video l’1 dicembre 2023!



