Buon compleanno George Clooney! Ecco i suoi film in streaming che amiamo maggiormente

News Cinema

Il celebre attore e regista compie oggi 63 anni. Ecco cinque film in streaming per celebrare la sua carriera ricca di successi, sia commerciali che artistici.

Compie oggi 63 anni l’attore, sceneggiatore, regista e produttore George Clooney. Dopo aver trovato il successo negli anni ‘90 grazie al piccolo schermo con la serie di culto E.R. - Medici in prima linea, Clooney si è distinto anche al cinema riuscendo a conquistare almeno una nomination all’Oscar in tutte e quattro le categorie sopra citate. Vogliamo dunque celebrare il suo talento e la sua intelligenza professionale attraverso cinque dei suoi film in streaming che maggiormente amiamo, Non necessariamente i più apprezzati dalla critica o i successi al botteghino, ma quelli che a nostro avviso magari meritano di essere riscoperti per il lavoro valore artistico. Buona lettura.

Cinque film in streaming che vedono protagonista George Clooney

Out of Sight

Fratello dove sei?

In amore niente regole

Tra le nuvole

Paradiso amaro

Out of Sight (1998)

Out of Sight: Il Trailer Ufficiale del Film

Il lungometraggio in cui probabilmente Clooney abbina con maggiore incisività carisma, fascino da canaglia alla Gable e una notevole dose di sex-appeal. Anche perché accanto ha una Jennifer Lopez in grande forma e soprattutto dietro la macchina da presa c’è uno Steven Soderbergh che sa esattamente come mettere in scena la trasposizione da Elmore Leonard. Out of Sight diventa subito un titolo prezioso, con una serie di scene splendidamente girate e interpretate. nel cast anche Dennis Farina, Michael Keaton, Don Cheadle, Samuel L. Jackson in un cameo esplosivo. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per il montaggio, ne avrebbe meritate anche altre. Forse il miglior film del Soderberg più mainstream. Un divertimento purissimo ed elegante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

Fratello dove sei? (2000)

Il capolavoro sia di George Clooney che dei fratelli Coen. Liberissima trasposizione dell’Odissea ambientata durante la Grande Depressione e l’era dei nemici pubblici, questa commedia on the road vede l’attore scatenato protagonista insieme a Tim Blake Nelson e John Turturro. A supporto Holly Hunter, John Goodman, Charles Durning e una marea di grandi caratteristi. Straordinariamente fotografato da Roger Deakins, Fratello dove sei? abbina fantasia narrativa al potere con una messa in scena a dir poco strabiliante, geometrica. Davvero un divertissement d’autore che riesce a coinvolgere anche gli spettatori più volti al mainstream. Clooney vince il Golden Globe come miglior attore comico, forse meritava anche la nomination all’Oscar. ma quelle arriveranno dopo…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

In amore niente regole (2008)

Tra i lavori di Clooney come regista questo è sicuramente il meno conosciuto ma quello che in fondo apprezziamo maggiormente, poiché rimanda direttamente alla grande stagione della commedia sofisticata. Clooney come Cary Grant, Renée Zellweger in stile Katherine Hepburn e John Krasinski a fare il James Stewart della situazione. In amore niente regole parla di football come d’amore, con dei toni splendidi e un gusto per il cinema retrò davvero ammirevole. Tantissime scene di culto per un film spassoso, una boccata d’aria fresca con un finale che commuove quanto diverte. Da riscoprire assolutamente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tra le nuvole (2009)

Tra le nuvole: Il trailer del film con George Clooney

La performance dolceamara di Clooney che arriva dritta al cuore. Da cinico uomo d’affari che fa gli interessi delle grandi corporation a innamorato dell’affascinante Vera Farmiga, l’attore offre una prova notevolissima, aiutato anche dalla regia raffinata di Jason Reitman. Tra le nuvole si avvale anche di una scoppiettante Anna Kendrick e di un solare Jason Bateman. Film malinconico, pieno di ottimi momenti non solo da commedia ma anche di introspezione umana. tante nomination all’Oscar tra cui film, regia, attore protagonista, due attrici non protagoniste e sceneggiatura. Presentato a Roma, un lungometraggio davvero ben realizzato, da gustare col cuore che ogni volta inizia a correre all’impazzata. Bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Paradiso amaro (2011)

Paradiso Amaro: Il trailer italiano del film con George Clooney

Altro lungometraggio che si muove su equilibri tra i generi, virando questa volta più spesso verso il dramma familiare. Insieme a una bravissima Shailene Woodley, Clooney offre una prova superba, che impreziosisce Paradiso amaro con momenti di enorme umanità. Alexander Payne trova l’ennesimo spaccato di vita quotidiana, di personaggi comuni eppure universali. L’ambientazione delle Hawaii aiuta parecchio nella messa in scena, i caratteristi di contorno come Judy Greer sono impagabili. Paradiso amaro vince l'Oscar per la sceneggiatura per un film complesso, doloroso e a tratti irresistibile. Non è Sideways, ma davvero non siamo troppo lontani…Quarta nomination all’oscar per Clooney come attore, terza come protagonista. Forse avrebbe dovuto vincere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.