Bullet Train Explosion: l'adrenalinico trailer dello Speed giapponese su uno shinkansen

Il co-regista di Shin Godzilla, Shinji Higuchi, firma un thriller adrenalinico, Bullet Train Explosion (da non confondere col Bullet Train con Brad Pitt), che arriverà su Netflix in 23 aprile

La premessa di Bullet Train Explosion non è originale: su un veicolo c'è una bomba, che esploderà uccidendo tutti se la velocità con cui viaggia scenderà sotto un certo limite. Lo abbiamo visto con l'autobus di Speed, con l'automobile di Desconocido, ma mai a nostra memoria con uno shinkansen, il tipico "treno proiettile" giapponese, su cui era ambientato anche l'action con Brad Pitt, Bullet Train. Insomma, immaginiamoci un treno capace di raggiungere oltre 300 km orari, strapieno di gente, che attraversa popolose città, e che se scende oltre i 100 km all'ora può esplodere e abbiamo più o meno il concept alla base di Bullet Train Explosion, diretto da Shinji Higuchi, co-regista di Shin Godzilla, arriverà globalmente il 23 aprile su Netflix. Questo è il teaser trailer.

Bullet train Explosion: la trama ufficiale e il cast

La sceneggiatura di Bullet Train Explosion è di Kazuhiro Nakagawa e Norichika Oba e si tratta in realtà del remake del film giapponese del 1975 Shinkansen Daibakuha, poco o per niente conosciuto dal pubblico occidentale. Come abbiamo visto, su uno shinkansen. l'Hayabusa 60 diretto a Tokyo, un terrorista ha piazzato una bomba che esploderà se il treno scenderà sotto la velocità di 100 chilometri orari. Per disinnescarla, il terrorista chiede 100 miliardi di yen, più o meno 625 milioni di euro. Nel cast ci sono Tsuyoshi Kusanagi, Kanata Hosoda, Non, Jun Kaname, Machiko Ono, Hana Toyoshima, Daisuke Kuroda, Satoru Matsuo, Suzuka Ohgo, Matsuya Onoe, Naomasa Musaka, Pierre Taki, Yajuro Bando e Takumi Saitoh, in caso i loro nomi vi dicano qualcosa. Il film è stato girato in collaborazione con la società ferroviaria East Japan e ha utilizzato dei veri shinkansen in viaggio, le cui riprese, combinate con gli effetti digitali, gli conferiscono maggiore realismo.