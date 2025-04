Bullet Train Explosion: il trailer ufficiale dello Speed nipponico in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta il 23 aprile sulla piattaforma questo film, che è in realtà il remake di un film giapponese degli anni Settanta che fu d'ispirazione per il celebre film d'azione con Keanu Reeves. Ecco trailer e trama di Bullet Train Explosion.

Allora, facciamo un po' d'ordine: il primo "treno proiettile" a muoversi sulla rete ferroviaria a alta velocità del Giappone, nota come Shinkansen, madre di tutte le alte velocità ferroviarie del mondo, prese servizio il 1° ottobre nel 1964 in occasione delle Olimpiadi di Tokyo che si aprirno il 10 dello stesso mese, e collegava la capitale a Osaka. Il successo che l'operazione ebbe ispirò l'allargamento della rete, che fu implementata per la prima volta nel 1975: lo stesso anno in cui, curiosa coincidenza, nei cinema del Giappone uscì un film che fece incassi straordinari al botteghino e che si intitolava The Bullet Train.

Diretto da Junya Sato e interpretato da Ken Takakura, Sonny Chiba e Ken Utsui, il film raccontava di un folle terrorista che piazzava una bomba sul treno proiettile, una bomba che sarebbe esplosa se il convoglio avesse rallentato scendendo sotto una data velocità, e che sarebbe stata disinnescata solo se al terrorista fosse stata versata la cifra che richiedeva. Se questa trama vi pare in qualche modo familiare è probabilmente perché Speed, il celebre action movie degli anni Novanta con Keanu Reeves e Sandra Bullock, ha tratto ispirazione proprio dal film giapponese di Sato.

Ora, siccome le circolarità fanno parte della vita e del cinema, mentre da qualche tempo si discute della possibilità di un terzo Speed, in Giappone hanno realizzato un remake di The Bullet Train, intitolato Bullet Train Explosion, che vedremo in streaming su Netflix dal 23 aprile.

A dirigere il film, che viene raccontato come un " thriller pieno di panico e suspense" che descrive "le intense battaglie di chi lotta per salvare vite umane in condizioni estreme", è stato diretto da Shinji Higuchi, co-regista del bellissimo Shin Godzilla, e vede Tsuyoshi Kusanagi nei panni del protagonista. A completare il cast: Kanata Hosoda, Non, Jun Kaname, Machiko Ono, Hana Toyoshima, Daisuke Kuroda, Satoshi Matsuo, Suzuka Ohgo, Matsuya Onoe, Naomasa Musaka, Pierre Taki, Bando Yajuro, Takumi Saitoh. Il film è stato realizzato con la speciale collaborazione di East Japan Railway Company, che ha permesso alla produzione di utilizzare treni ad alta velocità e strutture ferroviarie reali per creare immagini estremamente realistiche, arricchite da effetti visivi all'avanguardia.

Purtroppo il The Bullet Train originale non è disponibile in streaming su nessuna piattaforma: sarebbe stato interessante per gli appassionati fare un confronto tra quel film e questo nuovo in arrivo su Netflix, di cui qui di seguito trovate il trailer ufficiale.

Bullet Train Explosion: il trailer ufficiale del film