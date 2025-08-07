Bulk: l'inquietante trailer del nuovo misterioso horror sci-fi di Ben Wheatley

News Cinema

Il regista britannico Ben Wheatley torna al cinema horror con un film intitolato Bulk, che sembra decisamente interessante. Ecco il trailer.

“In Italia quello di Ben Wheatley, regista e sceneggiatore inglese, è noto agli amanti dell'horror anche da noi se non tutti i suoi film sono arrivati in sala. Noi apprezziamo la stranezza del suo cinema, che ha dato origine a film di ispirazione e ambientazione diversa come Kill List, High Rise e In The Earth. L'ultimo film diretto da Wheatley è Shark 2, non un horror vero e proprio, ma ora il regista torna al proprio cinema di riferimento con questo Bulk, che sarà presentato al festival di Edimburgo, è stato girato segretamente e, a giudicare dal trailer, è davvero misterioso e inquietante. Giudicate voi.

BULK: cosa sappiamo del nuovo, misterioso film di Ben Wheatley

Inizia così il trailer di Bulk, con una scritta che dice: "Il video promozionale che segue è stato generato usando dei software di computer e consiste di inquadrature scelte a caso dal film BULK". Ben Wheatley lo descrive così: "Questo è un classico midnight movie, con inseguimenti d'auto, scontri armati, fantascienza e romanticismo". La trama ufficiale comunque dice questo. Quando uno scienziato troppo zelante spinge troppo oltre i suoi esperimenti sulla teoria delle stringhe, il suo "brane" esplode e questo significa che qualcuno deve risolvere il casino che ha creato. (da notare che non dice brain, cervello, e la parola fa pensare a uno strano ibrido). Il nostro eroe Corey Harlan viene mandato all'interno - a malincuore - .per trovare il cuore del brane e il suo creatore Anton Chambers. Sotto la forma di una comune casa cittadina organizzata dall'enigmatica e multidimensionale Aclima, la sua avventura ha inizio. Una casa in cui aprire una porta su un'altra stanza può portarti in altri mondi, non solo in cucina. Se non ci avete capito nulla non preoccupatevi, la confusione è sicuramente intenzionale. E ka curiosità, a questo punto, è al massimo.