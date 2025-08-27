Bruce Willis: la moglie Emma Heming in un'intervista parla delle condizioni di salute del marito

News Cinema

Bruce Willis, amatissimo attore, è come noto malato di demenza frontotemporale. La moglie Emma Heming Willis ha raccontato a Good Morning America il progredire della malattia.

Parliamo adesso di una notizia che ci rattrista moltissimo. Abbiamo sempre amato Bruce Willis, prima nella serie tv Moonlighting, poi nei suoi film, tanti e spesso bellissimi: action hero in canottiera nella serie Die Hard, protagonista di L'ultimo Boy Scout, Pulp Fiction, La morte ti fa bella, L'esercito delle 12 scimmie, Il quinto elemento, Armageddon, Il sesto senso e così via... oltre 70 titoli che hanno rallegrato la nostra vita di cinefili, incluse diverse commedie. Simpatico, scanzonato, affascinante e spiritoso, Bruce Willis è stato uno dei migliori attori del cinema americano, finché la sua stella ha iniziato a declinare ed è apparso in film sempre più mediocri. Ma c'era un motivo: non riusciva a ricordare le battute a causa dell'afasia, primo sintomo della demenza frontotemporale, una malattia neurovegetativa che lo ha colpito nel 2022. Dal suo ritiro, in quell'anno, lo abbiamo visto spesso sui social in compagnia della moglie, la modella Emma Heming Willis, della sua affezionata ex Demi Moore e delle figlie, che gli sono sempre state vicine. Poi, purtroppo, lo si è visto sempre meno. Proprio Emma Heming, sua moglie da 16 anni, ha parlato del peggioramento delle condizioni del marito durante un'intervista con Diane Sawyer nel popolare programma Good Morning America, dove Willis è stato spessissimo ospite, tanto da chiedere alla conduttrice, dopo il divorzio, di presentargli una donna adatta a lui, che ha poi trovato proprio in Emma. L'intervista integrale la trovate sotto, noi vi consigliamo di vederla anche perché riassume inizialmente i momenti clou della carriera di Bruce Willis, noi ve ne anticipiamo i punti salienti.

Emma Heming Willis sulle condizioni di salute di Bruce Willis

Emma, 49 anni, più giovane del marito che ne ha 70, ma innamoratissima di lui (con cui ha avuto due figlie, che sommate a quelle del precedente matrimonio di Willis sono cinque), ha raccontato la storia della malattia nel libro "The Unexpected Journey", il viaggio inatteso, e nell'intervista parla dei primi sintomi della malattia, quando un uomo così affettuoso, empatico e chiacchierone all'improvviso è diventato più chiuso in se stesso, silenzioso e indifferente a tutto, tornando a balbettare come faceva da bambino. Non è semplice - come dice il medico esperto di questa insidiosa malattia, intervistato nel servizio - diagnosticare una malattia di cui fino agli anni Novanta non si sapeva nulla e poteva essere considerata un disturbo bipolare, una crisi di mezza età o depressione. L'età media in cui vengono colpite dalla demenza frontotemporale le persone è di 56 anni e chi ne è affetto è assolutamente inconsapevole di quello che gli succede. Emma Willis racconta il panico che la assalì quando dopo una tac cerebrale le venne comunicato che il marito aveva una malattia da cui era impossibile guarire e per cui non c'era niente da fare. Al momento, dice, la salute generale di Bruce Willis è buona, ma il linguaggio se ne sta andando, "ci siamo dovuti adattare e abbiamo trovato un modo diverso di comunicare con lui". Emma ha poi risposto a una domanda della Saywer se ci fossero ancora giorni in cui tornava il vecchio Bruce, "non giorni, ma momenti in cui torna la risata, ha una risata così di pancia e a volte appare quella scintilla nei suoi occhi o quel sorrisetto e mi sento trasportata...". A questo punto si commuove e poi aggiunge "è difficilissimo vederlo perché quei momenti appaiono all'improvviso e altrettanto velocemente scompaiono. E' dura, ma sono grata del fatto che mio marito sia ancora in gran parte qua". In un'altra parte del programma, ha detto "Non ho bisogno che lui sappia che sono sua moglie, voglio solo sentire di avere un rapporto con lui. E ce l'ho". Comprendiamo il suo dolore e la abbracciamo col pensiero, così come tutte le famiglie non famose che hanno un loro caro colpito da questa crudele malattia.

