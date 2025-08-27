TGCom24
Home | Cinema | News | Bruce Willis: la moglie Emma Heming in un'intervista parla delle condizioni di salute del marito
Schede di riferimento
Bruce Willis
Bruce Willis
News Cinema

Bruce Willis: la moglie Emma Heming in un'intervista parla delle condizioni di salute del marito

Daniela Catelli

Bruce Willis, amatissimo attore, è come noto malato di demenza frontotemporale. La moglie Emma Heming Willis ha raccontato a Good Morning America il progredire della malattia.

Bruce Willis: la moglie Emma Heming in un'intervista parla delle condizioni di salute del marito

Parliamo adesso di una notizia che ci rattrista moltissimo. Abbiamo sempre amato Bruce Willis, prima nella serie tv Moonlighting, poi nei suoi film, tanti e spesso bellissimi: action hero in canottiera nella serie Die Hard, protagonista di L'ultimo Boy Scout, Pulp Fiction, La morte ti fa bella, L'esercito delle 12 scimmie, Il quinto elemento, Armageddon, Il sesto senso e così via... oltre 70 titoli che hanno rallegrato la nostra vita di cinefili, incluse diverse commedie. Simpatico, scanzonato, affascinante e spiritoso, Bruce Willis è stato uno dei migliori attori del cinema americano, finché la sua stella ha iniziato a declinare ed è apparso in film sempre più mediocri. Ma c'era un motivo: non riusciva a ricordare le battute a causa dell'afasia, primo sintomo della demenza frontotemporale, una malattia neurovegetativa che lo ha colpito nel 2022. Dal suo ritiro, in quell'anno, lo abbiamo visto spesso sui social in compagnia della moglie, la modella Emma Heming Willis, della sua affezionata ex Demi Moore e delle figlie, che gli sono sempre state vicine. Poi, purtroppo, lo si è visto sempre meno. Proprio Emma Heming, sua moglie da 16 anni, ha parlato del peggioramento delle condizioni del marito durante un'intervista con Diane Sawyer nel popolare programma Good Morning America, dove Willis è stato spessissimo ospite, tanto da chiedere alla conduttrice, dopo il divorzio, di presentargli una donna adatta a lui, che ha poi trovato proprio in Emma. L'intervista integrale la trovate sotto, noi vi consigliamo di vederla anche perché riassume inizialmente i momenti clou della carriera di Bruce Willis, noi ve ne anticipiamo i punti salienti.

Emma Heming Willis sulle condizioni di salute di Bruce Willis

Emma, 49 anni, più giovane del marito che ne ha 70, ma innamoratissima di lui (con cui ha avuto due figlie, che sommate a quelle del precedente matrimonio di Willis sono cinque), ha raccontato la storia della malattia nel libro "The Unexpected Journey", il viaggio inatteso, e nell'intervista parla dei primi sintomi della malattia, quando un uomo così affettuoso, empatico e chiacchierone all'improvviso è diventato più chiuso in se stesso, silenzioso e indifferente a tutto, tornando a balbettare come faceva da bambino. Non è semplice - come dice il medico esperto di questa insidiosa malattia, intervistato nel servizio - diagnosticare una malattia di cui fino agli anni Novanta non si sapeva nulla e poteva essere considerata un disturbo bipolare, una crisi di mezza età o depressione. L'età media in cui vengono colpite dalla demenza frontotemporale le persone è di 56 anni e chi ne è affetto è assolutamente inconsapevole di quello che gli succede. Emma Willis racconta il panico che la assalì quando dopo una tac cerebrale le venne comunicato che il marito aveva una malattia da cui era impossibile guarire e per cui non c'era niente da fare. Al momento, dice, la salute generale di Bruce Willis è buona, ma il linguaggio se ne sta andando, "ci siamo dovuti adattare e abbiamo trovato un modo diverso di comunicare con lui". Emma ha poi risposto a una domanda della Saywer se ci fossero ancora giorni in cui tornava il vecchio Bruce, "non giorni, ma momenti in cui torna la risata, ha una risata così di pancia e a volte appare quella scintilla nei suoi occhi o quel sorrisetto e mi sento trasportata...". A questo punto si commuove e poi aggiunge "è difficilissimo vederlo perché quei momenti appaiono all'improvviso e altrettanto velocemente scompaiono. E' dura, ma sono grata del fatto che mio marito sia ancora in gran parte qua". In un'altra parte del programma, ha detto "Non ho bisogno che lui sappia che sono sua moglie, voglio solo sentire di avere un rapporto con lui. E ce l'ho". Comprendiamo il suo dolore e la abbracciamo col pensiero, così come tutte le famiglie non famose che hanno un loro caro colpito da questa crudele malattia.

Emma Heming Willis sulle condizioni di salute di Bruce Willis

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Bruce Willis
Bruce Willis
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
John Williams: "Non mi è mai piaciuta la musica per i film, è effimera"
news Cinema John Williams: "Non mi è mai piaciuta la musica per i film, è effimera"
The Long Walk, come il regista ha trasformato il budget limitato del film in una risorsa
news Cinema The Long Walk, come il regista ha trasformato il budget limitato del film in una risorsa
Supercar, arriva il film dal trio di creatori di Cobra Kai, Heald-Hurwitz-Schlossberg
news Cinema Supercar, arriva il film dal trio di creatori di Cobra Kai, Heald-Hurwitz-Schlossberg
A Murder Uncorked, Emma Roberts protagonista di un nuovo giallo romantico
news Cinema A Murder Uncorked, Emma Roberts protagonista di un nuovo giallo romantico
Kpop Demon Hunters, Netflix starebbe valutando un sequel
news Cinema Kpop Demon Hunters, Netflix starebbe valutando un sequel
Hamnet: il trailer del film con Paul Mescal e Jessie Buckley sull'Amleto di William Shakespeare
news Cinema Hamnet: il trailer del film con Paul Mescal e Jessie Buckley sull'Amleto di William Shakespeare
Is This Thing On?: il trailer del film di Bradley Cooper con Laura Dern e Will Arnett
news Cinema Is This Thing On?: il trailer del film di Bradley Cooper con Laura Dern e Will Arnett
I migliori film in streaming di Regina King, nel cast di Una scomoda circostanza - Caught Stealing
news Cinema I migliori film in streaming di Regina King, nel cast di Una scomoda circostanza - Caught Stealing
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Lo smoking
Serendipity - Quando l'amore è magia
Belly of the Beast
Nata per Te
The Wrestler
Talk to Me
Paradise Beach - Dentro L'incubo
Starsky & Hutch
Anni '60
L'eredità
What Women Want - Quello che le donne vogliono
12 Round
Film stasera in TV