Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo, il primo poster del film svela la data d'uscita

Renée Zellweger tornerà ad interpretare Bridget Jones in un nuovo capitolo della sua vita e, come annunciato nel primo poster, lo farà a San Valentino con Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo.

Bridget Jones sta per tornare e il primo poster del quarto capitolo anticipa la data d’uscita. Si intitola Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo il nuovo film atteso in sala con protagonista Renée Zellweger. Diretto da Michael Morris, riporterà il franchise ancora una volta sullo schermo. Tratto dall’omonimo romanzo di Helen Fielding, racconta di una Bridget matura alle prese con una devastante perdita. Superati i 50, Bridget Jones dovrà affrontare il mondo degli appuntamenti ancora una volta e dovrà anche avere a che fare ancora una volta con Daniel Cleaver, interpretato naturalmente da Hugh Grant.

Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo, svelato il primo poster del film e la data d’uscita

Prestando fedeltà all’omonimo romanzo, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo seguirà Bridget Jones alle prese con un grande dolore: il suo Mark Darcy non c’è più e, ormai vedova e di nuovo single, Bridgeton deciderà di concedersi una seconda occasione lanciandosi nel misterioso mondo degli appuntamenti. Nel cast del quarto film tornerà anche Hugh Grant, grande assente di Bridget Jones’s Baby: nella trama del film, Daniel era stato dapprima dato per morto a seguito di un incidente aereo per poi cambiare rotta e suggerire che tutto sommato Daniel non fosse poi deceduto. La conferma arriverà con Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo, ma in che modo Daniel si infilerà di nuovo nella vita della protagonista?

Il cast include anche Emma Thompson, che interpreterà di nuovo la dottoressa Rawlings. Il nuovo poster promozionale condiviso via X (precedente Twitter) da Universal Pictures India mostra Renée Zellweger in primo piano, con l’iconico font colorato di Bridget. “Nuovo decennio, nuovo anno”, si legge in alto nel poster mentre in basso spicca la data d’uscita del film prevista per San Valentino 2025.