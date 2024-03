Breathe: Milla Jovovich e Jennifer Hudson si affrontano per l’ossigeno nel trailer del thriller catastrofico

News Cinema

Breathe è un thriller d'azione e anche fantascientifico ambientato su un pianeta terra senza ossigeno. Ne sono protagoniste Milla Jovovich e Jennifer Hudson. Del film, in arrivo a fine aprile, è stato diffuso il trailer.

Uno scenario post apocalittico nel quale è praticamente scomparso l'ossigeno è l'ambientazione thriller catastrofico e d'azione Breathe, diretto da Stefon Bristol. Costui è un protegé di Spike Lee che con il film precedente a questo, intitolato See You Yesterday, ha vinto un Independent Spirit Award. Il film uscirà on demand e in sala il 26 aprile. A detta del regista, è un atto d'amore nei confronti del pianeta Terra, sempre più guastato dall'uomo, e la storia di una mamma e di una figlia che contano l'una sull'altra e si vogliono bene.

Breathe: il cast e la trama

Breathe vede protagoniste Jennifer Hudson e Milla Jovovich. La prima è una madre che insieme alla figlia abita in un rifugio sotterraneo dove vive abbastanza tranquillamente grazie a una macchina per fare l’ossigeno che le ha lasciato il defunto marito. La Jovovich, invece, è una sopravvissuta che irrompe, insieme ad altre persone, nel bunker, intenzionata a rubare il generatore di ossigeno per farne costruire di simili. In realtà si tratta di una donna cattiva che tenta di soffocare il personaggio della Hudson e sua figlia, interpretata da Quvenzhane Wallis. Nel film recitano anche Sam Worthington e Raùl Castillo.

Breathe: il trailer

Di Breathe è appena uscito il trailer, che mostra la lotta per la sopravvivenza di Jennifer Hudson e Quvenzhane Wallis. Il mondo, o quello che ne resta, è diventato un posto desolato, una zona di pericolo dove anche il ponte di Brooklyn, che vediamo nelle immagini promozionali, ha perso il suo fascino. Da notare la fotografia desaturata nelle scene ambientate in esterno, mentre i colori tornano quando ci troviamo all'interno del bunker. La seconda parte del trailer è dedicata al conflitto fra il gruppo di sopravvissuti e le donne del rifugio sotterraneo, e la tensione sembra salire di secondo in secondo. Quanto a Milla Jovovich, è splendida anche con una maschera sul viso modello sub e una tuta impolverata.