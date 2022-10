News Cinema

Brado di Kim Rossi Stuart al cinema dal 20 ottobre: l'attore e regista saluterà il pubblico a Milano, Torino, Roma e Firenze

Arriva al cinema il 20 ottobre Brado, il film diretto e interpretato da Kim Rossi Stuart con Saul Nanni e Viola Sofia Betti e con la partecipazione di Barbora Bobulova. Per l'occasione, l'attore e regista sarà in sala per salutare e incontrare il pubblico a Roma, Milano, Torino e Firenze.