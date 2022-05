Bradley Cooper è letteralmente Leonard Bernstein nelle foto dal set di Maestro

News Cinema

Alla sua nuova prova registica dopo A Star is Born, Bradley Cooper stupisce per l'immedesimazione fisica col grande compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein, nelle prime foto del film per Netflix Maestro. Con lui Carey Mulligan.

A volte si dice, anche quando non è del tutto vero, che un attore è irriconoscibile sotto le sembianze di un personaggio realmente esistito. Certo, quando la magia avviene, grazie al make up, alla postura, i manierismi, la voce e l'espressione dell'interprete, il risultato lascia a bocca aperta. Per ora parliamo soltanto, ovviamente, di somiglianza fisica, e non sappiamo chi siano i responsabili della trasformazione, davvero da Oscar, di Bradley Cooper, ma le prime foto dal set di Maestro diffuse da Netflix, che trovate qua sotto, sono davvero impressionanti per chiunque abbia presente la fisionomia del grande compositore (sua la musica di West Side Story) e direttore d'orchestra Leonard Bernstein.

Maestro: la nuova regia di Bradley Cooper

Dopo il premiatissimo A Star is Born, Bradley Cooper dirige per Netflix questo film biografico, dove l'ottima Carey Mulligan, che vedete con lui in una foto, interpreta la moglie di Bernstein, Felicia Montealegre. Se nel Bernstein giovanile si riconosce ancora Cooper, in quelle in cui lo vediamo anziano la somiglianza è perfetta. Il film non arriverà sui nostri schermi prima del 2023. Inizialmente Steven Spielberg avrebbe voluto dirigere questo film per cui voleva proprio Bradley Cooper, ma alla richiesta dell'attore di lasciargli l'incarico di interpretarlo e dirigerlo, si è fatto gentilmente da parte, anche perché come sappiamo Spielberg è una fucina ininterrotta di progetti e a quanto dicono fonti vicine alla produzione, l'attore sta facendo un gran lavoro sul personaggio. Se queste sono le premesse, non stentiamo a crederlo.