Brad Pitt sui 30 anni di Seven: "Mi fece ritrovare la scintilla, il motivo per cui facevo questo mestiere"

Ospite del podcast Armchair Expert, Brad Pitt, sui nostri schermi con il kolossal F1, ha raccontato che a metà degli anni Novanta passò un periodo di confusione e demotivazione, disamorato del lavoro, finché non incrociò David Fincher e il progetto di Se7en, da trent'anni un classico del thriller autoriale.

Brad Pitt è pronto a sfrecciare in sala con F1, dal 25 giugno al cinema, ma la sua carriera si sarebbe potuta arenare negli anni Novanta, come ha raccontato al podcast Archair Expert con Dax Shepard, guardando indietro alle occasioni della vita che rappresentano preziose svolte: per Pitt quella svolta si chiamò Seven, perché l'attore ha spiegato che il progetto gli fu presentato in un momento in cui non aveva ancora realizzato di averne un disperato bisogno. Sembra strano immaginare un giovane Brad Pitt demotivato, ma era in effetti la situazione in cui si trovava l'attore in quegli anni. Leggi anche C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt sul prossimo film: "Non è proprio un sequel"

Brad Pitt su Seven: "Fincher parlava di cinema come nessun altro"

Era stato il seduttore ladro di Thelma & Louise (1991), era inciampato nel bizzarro Fuga dal mondo dei sogni (1992), si era affacciato in Una vita al massimo (1993), aveva appena interpretato Intervista col vampiro (1994) con Tom Cruise. In effetti a Brad Pitt fino a quel momento non era andata male, ma era entrato nel business hollywoodiano e non era più tanto sicuro che la cosa gli piacesse. Ma poi incappò nel progetto di Seven.

Non avevo avuto esperienze grandiose in un paio di casi e non ero molto sicuro di me. Davvero. Non ero sicuro di quello che stavo facendo. Fu un periodo davvero poco salutare. Mi alzavo, mi facevo un cannone, quattro Coca-Cola col ghiaccio, senza cibo. Un'estate particolare quella del '94. Guardavo il processo a OJ Simpson in tv, mentre cercavo di capire cosa volessi fare dopo. E lessi il copione. La mia cara amica e manager, ora praticamente mia sorella, Cynthia, me lo mandò: "Lo devi proprio leggere!" Leggo le prime sette pagine, la chiamo: "Ma mi prendi in giro?" Tutto un cliché, il poliziotto anziano che vuole chiudere, arriva il poliziotto giovane, guarda i suoi trofei di football del liceo... Ma lei: "Tu finiscilo!" Poi mi incontrai con Finch [David Fincher, ndr] e parlava di cinema come nessuno mi aveva mai parlato di cinema. E aveva fatto solo Alien 3, che era stata per lui un'esperienza professionale di merda. E allora mi si riaccese la scintilla, mi diede la carica per capire cosa volessi.