Brad Pitt ha comprato lo studio in cui i Pink Floyd hanno registrato The Wall

Il sud della Francia è casa, almeno una delle tante, per Brad Pitt che una quindicina d'anni fa ha comprato una tenuta sontuosa che si è goduta con Angelina Jolie fino a un divorzio brutale. Ma rimane un luogo dell'anima per lui, come dimostra un acquisto particolare.

Nel sud della Francia è di casa dal 2008, Brad Pitt, da quando insieme all'allora compagna Angelina Jolie comprò una tenuta immersa fra gli olivi, Miraval, 500 ettari di campagna, di cui 50 di vigne. Poi, come noto, è arrivato il divorzio brutale, con tanto di disputa ferale anche sui terreni da vino nel dipartimento del Var, poco distante dal mare, nella regione della Provenza e Costa Azzurra. Ma per gli amanti della musica, quel nome, Miraval, rievoca una specie di paradiso su terra, non solo per la bellezza del contesto, ma per studi di registrazione iconici, in cui sono risuonate le voci e gli strumenti dei Pink Floyd, che ci hanno girato una parte di The Wall, dei Cure o degli AC/DC, solo per fare qualche nome.

Un concentrato di fantasmi musicali e tecnologia che è però abbandonato da una ventina d'anni, fino a che proprio Brad Pitt ha deciso di riportarlo all'antico splendore, mandando un messaggio a un mago del suono francese, Damien Quintard, che si è sentito chiedere un appuntamento per la settimana successiva dall'iconica star, pensando ovviamente a uno scherzo. "Non sapevo riguardasse gli studi Miraval, è stata una sorpresa quando Brad ha tirato fuori il dossier domandandomi cosa potessi fare".

Uno studio dalla grande storia, per cui ci sono stati varie volte dei progetti di restauro, come ha ricordato Pitt - ai suoi tempi chitarrista amatoriale - alla rivista Bilboard, manifestando l'intenzione di fare qualcosa di speciale degli "Abbey Road Studios francesi". Nel frattempo i lavori sono stati fatti, per rimodellare il luogo pur conservandone l'anima, onorando il passato avanzando però verso il futuro.