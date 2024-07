Borderlands: il trailer italiano ufficiale del film basato sull'omonima serie di videogame

News Cinema

Arriva al cinema il 7 agosto con Eagle Pictures questo film diretto da Eli Roth con Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart e tanti altri attori noti. Ecco trailer e trama di Borderlands.

Vendutissima e popolarissima serie di videogame action-RPG, Borderlands approda ora al cinema. Il film che traduce il grande schermo lo strano mondo spazial-futur-western in cui si ambientano le vicende debutterà nelle sale italiane il 7 agosto con Eagle Pictures. A dirigere, lo sregolato Eli Roth (quello di horror assai cruenti come Hostel e The Green Inferno, ma anche di Il mistero della casa del tempo.

Per il suo Borderlands, Roth ha messo assieme un cast notevolissimo e molto eterogeneo, composto dalla straordinaria Cate Blanchett (qui in una veste davvero inedita), da una leggenda come Jamie Lee Curtis, e ancora da Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Jack Black, Gina Gershon e Florian Munteanu.

Questa la trama di Borderlands:



Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso, è costretta a tornare, a malincuore, su Pandora, il suo pianeta natale che è il più caotico della galassia.

La sua missione è trovare la figlia scomparsa di Atlas (Ramírez), il più potente figlio di p*****a dell'universo.

Lilith stringerà un’alleanza con un’improbabile squadra di reietti: Roland (Hart), un mercenario esperto, Tiny Tina (Greenblatt), una adolescente amante degli esplosivi e il suo muscoloso protettore Krieg (Munteanu), Tannis (Curtis), una scienziata pazza che ne ha viste di tutti i colori e Claptrap (Black), un robottino logorroico e saccente.

Insieme, questi strampalati eroi dovranno sconfiggere una specie aliena e pericolosi banditi e scopriranno uno dei segreti più incredibili di Pandora.

Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma alla fine combatteranno per qualcosa di più grande: la loro amicizia.