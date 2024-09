Bookworm, il trailer del film in cui Elijah Wood torna in Nuova Zelanda per una comica avventura con Nell Fisher

News Cinema

In Bookworm, Elijah Wood interpreta un illusionista scalcinato, padre di una ragazzina con cui si imbarcherà in una bizzarra avventura. Ecco il trailer.

Un padre e una figlia in un folle viaggio d'avventura sono al centro della commedia Bookworm, presentata al Fantasia International Film Festival e pronta a ad arrivare nei cinema americani il 18 ottobre. Protagonisti assoluti sono un inedito Elijah Wood, indimenticabile Frodo Baggins del Signore degli anelli (che per l'occasione torna nei selvaggi paesaggi della Nuova Zelanda), e la piccola e spigliata Nell Fisher, che abbiamo già visto in La Casa - Il risveglio del male. A giudicare dall'entusiasmo della critica, che lo ha amato all'unanimità, Bookworm è il genere di film per famiglie da non farsi sfuggire. Questo, per darvi un'idea, è il trailer.

Bookworm: la trama e il cast

Mildred ha 11 anni ed è un'autentica secchiona, un cosiddetto topo di biblioteca, come da titolo. La sua vita cambia quando il padre che non vede da anni, un illusionista di Las Vegas, Strawn, la cui carriera è ormai al termine, riappare all'improvviso. Questa la sinossi ufficiale: "Tanti anni fa, dopo un magico incontro con l'un tempo affascinante Strawn, la madre di Mildred è tornata in Nuova Zelanda. Ora, un comico contrattempo lascia Mildred alle cure di Strawn, dopo il ricovero della madre in ospedale. La loro prima avventura? Accamparsi per dare la caccia alla mitologica pantera di Canterbury. Da questo duo male assortito che attraversa la natura incontaminata, con trucchi di magia in una quest straordinaria, scaturisce il divertimento, e i due troveranno il modo di rimettere insieme la loro famiglia". Oltre a Wood e Fisher, il cast è composto da Morgana O’Reilly, Nikki Si’ulepa, Theo Stakes, Vanessa Stacey e Michael Smiley. La regia è del neozelandese Ant Timpson.