Bones And All: ecco la ricetta della finta carne umana che ha mangiato Timothée Chalamet

Durante le scene di cannibalismo del film di Luca Guadagnino Bones And All, Timothée Chalamet non ha certo mangiato carne umana. In cosa consisteva allora il pappone dolciastro di cui si si nutriva? Risponde Taylor Russell.

Non si è parlato che di Timothée Chalamet questo weekend in Italia, perché l'attore ha presentato, insieme al regista Luca Guadagnino e all'attrice Taylor Russell, Bones And All, che arriverà nelle nostre sale il 23 novembre. Come sappiamo, il film è stato presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Concorso ed è un romanzo di formazione, mescolato a una love story, che si intreccia con l'horror, perché ci sono scene di cannibalismo che vedono protagonisti lo stesso Chalamet e Taylor Russell, che proprio a Venezia ha vinto il Premio Marcello Mastroianni per il/la migliore attore/attrice esordiente. Quest'ultima, durante un'intervista a Slashfilm, ha parlato della finta carne umana di cui si è nutrita insieme al suo compagno di set.

Fermate quel Red Carpet!

Prima di riportare la dichiarazione di Taylor Russell, apriamo una piccola parentesi per dirvi, anche se magari lo sapete già, che il red carpet di Bones And All in quel di Milano è stato sospeso per i troppi fan, i meglio le troppe fan, di Timothée Chalamet. Per questioni di sicurezza la polizia ha preferito far allontanare tanto la folla quanto la stampa, e regista e interpreti hanno introdotto il film una volta entrati in sala. Variety ha condiviso su Twitter un video della cosiddetta calca fuori dal The Space Cinema Odeon.

The red carpet at the Milan premiere of #BonesAndAll was suspended after a massive gathering of Timothée Chalamet fans prompted safety concerns. https://t.co/PycbQzYAzd pic.twitter.com/xxwQFAuNkH — Variety (@Variety) November 12, 2022

Il pappone dolciastro e saporito spacciato per carne umana

E torniamo alla carne umana delle sequenze di cannibalismo. Di cosa si sono nutriti i due interpreti principali? Della carne di manzo, vitello eccetera che viene data da mangiare agli attori di molti film di zombie? Assolutamente no. E allora? Ecco la risposta di Taylor Russell:

In pratica Luca ci ha detto che stavamo mangiando sciroppo di mais. Ma so che non era così, perché ricordo che il favoloso team degli effetti speciali e le persone che si occupavano del nostro cibo mi avevano detto che in realtà si trattava di ciliegie al maraschino, cioccolata fondente e di Roll Up alla frutta. Se vi sembrano cose buone, perfetto. Sennò non importa. Ma era un mix molto dolce e più saporito di qualsiasi altra cosa riusciate a immaginare.

Bones And All potrebbe essere per Timothée Chalamet il film dell'Oscar, premio a cui l'attore è stato candidato per la sua performance in Chiamami col tuo nome, sua prima collaborazione con Luca Guadagnino. Di ruoli interessanti Timothée ne ha interpretati diversi, eccellendo in particolare in Little Women, Dune e Don’t Look Up. Noi lo abbiamo amato moltissimo in Un giorno di pioggia a New York, commedia di Woody Allen che il nostro, a torto, ha disconosciuto.