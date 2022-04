Blue Beetle: Susan Sarandon sostituisce Sharon Stone nel ruolo della villain Victoria Kord

News Cinema

Nel cinecomic Blue Beetle non sarà più Sharon Stone a interpretare la nemesi del protagonista, che è il primo supereroe latino americano. Al suo posto è arrivata Susan Sarandon, che sarà una fantastica Victoria Kord.

Nel cinecomic Blue Beetle, che vede protagonista il primo supereroe latino americano, avrebbe dovuto recitare Sharon Stone, ma poi nessun accordo è stato stretto, e al posto della diva bionda è arrivata un'attrice che non ha minore levatura e talento: Susan Sarandon.

Nel film di Angel Manuel Soto, la Sarandon interpreterà Victoria Kord, acerrima antagonista di Blue Beetle. Non sappiamo perché la bella Sharon non sia stata presa, ma il fatto che sia lei che Susan si fossero interessate al ruolo ci dà la misura dell'importanza del film. A interpretare il protagonista sarà Xolo Maridueña, famoso per aver ricoperto il ruolo di Miguel Diaz nella serie Kobra Kai. Completano il cast George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Roul Max Trujillo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén.

Cosa sappiamo su Victoria Kord

Il personaggio appena affidato a Susan Sarandon non è presente nei fumetti DC Comics, e questo perché Victoria Kord è stata appositamente creata per il film. Non abbiamo nessuna informazione su di lei, ma qualche esperto ha notato che ha il cognome in comune con Ted Kord, che è la seconda incarnazione del personaggio di Blue Beetle inventata nel 1966 da Steve Ditko. Nel film, invece troviamo l'ultimo alter-ego di Blue Beetle, e cioè Jaime Reyes.

Secondo Collider, Victoria Kord sarà il villain più villain del cinecomic, mentre meno cattivo ma sempre cattivo sarà Carapax L'Uomo Indistruttibile, che avrà il volto Raoul Max Trujillo.

Blue Beetle segna il debutto di Susan Sarandon in un blockbuster di supereroi, e vederla con una tuta o simili sarà fantastico, non ne dubitiamo.

Blue Beetle: la possibile trama

Anche se la sinossi ufficiale di Blue Beetle ancora non esiste, immaginiamo che il film racconterà la storia di un ragazzo messicano di nome Jaime Reyes che vive a El Paso e che, grazie a uno scarabeo alieno, acquista dei superpoteri che lo rendono indistruttibile, oltre a una fantastica armatura che è indispensabile per combattere. Sempre lo scarabeo conferisce a Jaime velocità supersonica e immensa forza, oltre all’abilità di creare, su due piedi, armi e scudi.

Blue Beetle arriverà nelle sale (USA) il 18 agosto del 2023