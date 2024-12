Blue Agents - The Blue Economy Challenge

News Cinema

Un viaggio nella Blue Economy che coinvolge docenti e studenti delle scuole Secondarie di Secondo Grado in una missione per trasformare idee in messaggi concreti, raccontando e sensibilizzando sulle sfide che affrontano i nostri mari. Ecco come partecipare.

Blue Agents è un progetto ideato da Intesa Sanpaolo, gestito dal Giffoni Film Festival in collaborazione con Coming Soon e One Ocean Foundation. E’ rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia per esplorare e raccontare le opportunità e le sfide legate ai nostri mari.

Il Progetto

I ragazzi, guidati dai loro insegnanti, si trasformeranno in veri e propri creativi e business developer, lavorando in piccoli gruppi per sviluppare un project work sul tema della Blue Economy. L’obiettivo è concepire un’idea di Blue Business sostenibile, accompagnata da una campagna di comunicazione mirata per promuoverla.

I tre elaborati migliori avranno la possibilità di diventare dei video, grazie al supporto di una troupe del Giffoni Film Festival che si recherà nelle scuole per realizzarli insieme agli studenti.

La comunicazione attraverso prodotti audiovisivi e campagne creative è uno strumento potente per raccontare le sfide del futuro e mettere in campo le competenze trasversali. Gli studenti guidati da professionisti del mondo del Cinema, scopriranno infatti come le loro idee raccontate con immagini, suoni e parole, possano sensibilizzare e ispirare azioni concrete per la salvaguardia dell’oceano, attraverso la realizzazione di una campagna di impatto.

Il Programma

Modulo 1

Gli studenti esploreranno come le aziende influenzano l’oceano e i settori legati alla Blue Economy. Inoltre, comprenderanno l’importanza degli ecosistemi marini e costieri per il pianeta, i rischi che affrontano a causa del cambiamento climatico e scopriranno le best practices da attuare per la loro tutela.

Modulo 2

Gli studenti, una volta sviluppata la loro idea di business, dovranno creare un soggetto per uno video che possa promuoverla. Dovranno in pratica raccontare la “storia” della loro idea, immaginando che questa possa diventare un prodotto audiovisivo. Uno spot, un cortometraggio o un’altra forma di racconto per immagini che sia in grado di raccontarla. Giffoni metterà a disposizione il materiale didattico relativo alla comunicazione ed al linguaggio cinematografico, guidando gli studenti alla scelta della forma di racconto più adatta.

Come Partecipare

Gli insegnanti interessati a iscrivere i propri studenti devono accedere al sito ufficiale di Blue Agents (www.giffoni.it/blue-agents/) dove troveranno tutti i dettagli sul progetto e dove potranno effettuare la registrazione. Durante la registrazione, è necessario fornire i dati della scuola, il referente del progetto e il numero di studenti partecipanti. Le iscrizioni alla challenge si chiuderanno il 17 Gennaio 2025.