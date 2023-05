Blu e Flippy - Amici per le pinne, il trailer italiano e il poster del film di animazione

News Cinema

Dall'8 giugno sarà al cinema il film di animazione Blu e Flippy - Amici per le pinne, una magica fiaba marina e la storia di un'amicizia. Distribuito da Adler Entertainment.

Sarà al cinema dall'8 giugno il film di animazione Blu e Flippy - Amici per le pinne, del quale possiamo mostrarvi qui il trailer italiano ufficiale e il poster: un ragazzo viene cresciuto da una comunità di delfini, ma nel corso di questa fiaba sottomarina dovrà scoprire qualcosa sulle sue origini... Il lungometraggio dello Sky Frame Studio è distribuito in Italia da Adler Entertainment.



Blu e Flippy - Amici per le pinne: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Blu e Flippy - Amici per le pinne, la trama del film animato

In Blu e Flippy - Amici per le pinne un bambino viene salvato da alcuni delfini: è precipitato in mare dopo un incidente aereo, e diventa tutt'uno col mondo dell'oceano. Quando però una presenza malvagia vuole controllare il mare e i suoi abitanti, per una sequenza di imprevedibili eventi, si ritrova esiliato su una terraferma che non ha mai conosciuto, accolto da un capitano. Ma potrà mai dimenticare il suo mondo sottomarino? Qual è il mistero dietro alle origini del ragazzo? Chi era sua madre?

Blu e Flippy - Amici per le pinne è un film di animazione iraniano, scritto e diretto da Mohammad Kheirandish per lo Sky Frame Studio, con una sede distaccata (SAENO) attiva in Germania: il lavoro coordinato dei due studi ha dato origine di recente a due serie animate per la tv, "The Thundar" e "C'era una volta nella giungla".