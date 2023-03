Bloodsucking Darkness di Junji Ito diverrà un horror live action

News Cinema

Fangoria produrrà un adattamento cinematografico di Bloodsucking Darkness, dal manga horror di Junji Ito tratto da una raccolta di racconti del 2018.

Junji Itō,a cui Lucca Comics & Games qualche anno fa ha dedicato una mostra, è uno dei mangaka horror più straordinari in circolazione, le cui storie, da Tomie a Uzumaki - Spirale, fino alle sue raccolte di racconti, sono davvero inquietanti e affascinanti, valorizzate anche da un tratto grafico molto suggestivo. Dalle sue opere in patria sono stati tratti film e videogame e adesso grazie a Fangoria anche Bloodsucking Darkness avrà un adattamento cinematografico.

Bloodsucking Darkness: dal manga al cinema

Per adattare le storie di Junji Ito al cinema è stato scelto l'autore di Hill House, Jeff Howard. Si tratta del primo di tre progetti che Fangoria Studios ha in progetto di realizzare dalle storie di vampiri inserite nella raccolta di racconti Junji Itō Collection del 2018, pubblicata in Italia in 3 volumi. Itō, che sarà produttore del film, ha dichiarato: "Fangoria Studios adatterà il mio manga! Non sto nella pelle per vedere cosa ne verrà fuori. Spero di vedere il trailer nei miei sogni stanotte". Jeff Howard, che sarà produttore esecutivo del film, e che la scritto sempre per Mike Flanagan il film Oculus e la serie Midnight Mass, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Quando ho scoperto che sarebbe stato fatto un adattamento live action da Junji Itō, ho fatto il possibile per ottenere il lavoro, perché non avrei potuto sopportare che lo facesse qualcun altro. La combinazione di paura e sentimenti è quella che mi interessa sempre". Fangoria Studios, fondata nel 2021 per produrre film e serie tv horror, è una costola della celebre rivista di Anthony Timpone dedicata al cinema di paura, cara a tutti gli appassionati del genere. Speriamo che con la passione e la conoscenza che mettano in campo sappiamo rendere giustizia alle storie di Junji Itō.

