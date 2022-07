Blonde: ecco lo splendido trailer dell'attesissimo film con Ana de Armas in concorso a Venezia!

News Cinema

Dopo l'annuncio di Blonde di Andrew Dominik, con Ana de Armas nei panni di Marilyn, nella lineup della Mostra del cinema di Venezia, Netflix ha diffuso un nuovo, lungo e splendido trailer.

Il giorno dopo l'annuncio di Blonde nella lineup del festival di Venezia, arriva il bellissimo trailer ufficiale del film di Andrew Dominik con Ana de Armas. C'è grandissima attesa attorno a questa pellicola, che non è un vero e proprio biopic, ma una rilettura in forma romanzata della vita e della carriera di Norma Jean Baker, in arte Marilyn Monroe, sulla base dell'omonimo romanzo capolavoro di Joyce Carol Oates. Come noto, grazie all'insistenza del regista con Netflix, è un film drammatico e non edulcorato, vietato ai minori. Basta guardare queste immagini per avere la pelle d'oca, soprattutto per l'incredibile performance di Ana de Armas, per cui si parla già di Oscar. Nel trailer vediamo anche Bobby Cannavale, che interpreta "l'ex atleta", ovvero Joe di Maggio e Adrien Brody che ricopre il ruolo di Arthur Miller.



Blonde: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Blonde: la trama ufficiale, il cast e il poster italiano del film Netflix su Marilyn Monroe

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

La protagonista Ana De Armas sul film Blonde

Il film si sviluppa con i suoi sentimenti e le sue esperienze. Ci sono momenti in cui ci troviamo dentro il suo corpo e la sua mente e questo offre agli spettatori l'opportunità di comprendere cosa significasse essere Norma e Marilyn al tempo stesso