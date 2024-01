Blob, in arrivo un nuovo remake del classico b-movie

News Cinema

Blob vive: la Warner Bros. Discovery ha affidato al regista David Bruckner il compito di immaginare per il nuovo millennio il classico b-movie di fantascienza semihorror, culto del 1958.

È difficile dire se il film sci-fi horror Blob - Fluido mortale in Italia sia più famoso in quanto b-movie storico con un giovanissimo Steve McQueen, o in quanto ispiratore dell'omonimo originale programma di montaggio di Enrico Ghezzi e Marco Giusti, partito nel 1989 su Rai 3. Ad ogni modo la Warner Bros. Discovery ha deciso di metterne in cantiere un remake affidato al regista David Bruckner: non sarebbe il primo rifacimento di questa viscida e inglobante invasione aliena...





Blob, il secondo remake in cantiere alla Warner Bros

In Blob - Fluido mortale si ipotizzava che una creatura aliena informe, chiusa in una meteora, precipitasse in una cittadina della Pennsylvania: liberata per curiosità, cominciava a inglobare tutti gli esseri viventi che trovava sul suo cammino, diventando sempre più grande e disgustosa. Era Steve (uno Steve McQueen agli esordi!) a capire per caso l'unica maniera di fermarla: congelandola con gli estintori. La creatura finiva poi trasportata lontana, nell'Artico. Costato 110.000 dollari, il film da drive-in incassò 4.000.000 (fonte libro Science Fiction Confidential), facendo mangiare le mani a McQueen, che non credette al possibile successo di Blob e rifiutò un contratto alternativo, con paga più bassa ma il 10% del boxoffice.

Ci fu un sequel ufficiale nel 1972, però in chiave scopertamente umoristica, Beware! The Blob, diretto dal Larry Hagman che di lì a poco sarebbe diventato il mitologico JR di Dallas. Un primo remake fu invece proposto nel 1988, per la regia di Chuck Russell, Blob - Il fluido che uccide: nonostante un budget accorto sui 10 milioni di dollari e una sceneggiatura cofirmata addirittura da Frank Darabont, non raggiunse nemmeno i 9 milioni al boxoffice.

In definitiva, nonostante viviamo in un'epoca ossessionata dalla nostalgia e dal vintage, non parte con le migliori premesse l'ulteriore remake che la Warner Bros. Discovery ha messo in cantiere, per la regia del David Bruckner di The Night House e del nuovo Hellraiser. Coprodurranno David Goyer e Keith Levine per la Phantom Four, in accordo con Judith Harris, vedova del producer originale delle precedenti versioni, Jack Harris.