Blink Twice: il trailer italiano ufficiale del thriller psicologico con Channing Tatum

Arriva nei cinema italiani il prossimo 22 agosto questo film che segna l'esordio alla regia di Zoë Kravitz. Ecco il trailer e la trama di Blink Twice.

Un tempo noto come Pussy Island, il film si intitola ora Blink Twice, ma rimane l'esordio alla regia di Zoë Kravitz, l'attrice americana figlia del cantante Lenny Kravitz e di Lisa Bonet che è stata protagonista di serie come Alta fedeltà o film come Kimi di Steven Soderbergh e l'ultimo The Batman.

Sceneggiato dalla stessa Kravitz assieme a E.T. Feigenbaum, Blink Island racconta la storia di una cameriera che, durante un gala di beneficenza, incontra un magnate della tecnologia che la prenza in simpatia e che la invita, assieme a una sua amica, sulla sua isola privata per un weekend di festa in compagnia di alcuni amici. Per il ruolo di questo tech mogul, che nel film si chiama Slater King, Kravitz ha voluto Channing Tatum, incidentalmente anche il suo compagno di vita. Nel cast però ci sono anche Naomi Ackie, Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Kyle MacLachlan e Geena Davis.

Questa la trama ufficiale del film:

Quando il magnate della tecnologica Slater King (Channing Tatum) incontra la cameriera Frida (Naomi Ackie) al suo gala di raccolta fondi, scatta subito la scintilla. King invita Frida a unirsi a lui e ai suoi amici per una vacanza da sogno sulla sua isola privata: un vero e proprio paradiso dove le notti selvagge si fondono con lunghe giornate di sole e tutti si divertono da matti. Nessuno vuole che questo viaggio finisca ma, quando iniziano ad accadere fatti insoliti, Frida comincia a mettere in discussione la sua realtà. C'è qualcosa di sbagliato in questo posto e, se vuole uscire viva da questa festa, Frida dovrà scoprire la verità.

Blink Twice arriverà nei cinema italiani a partire dal 22 agosto distribuito da Warner Bros. Pictures, e questo è il suo primo trailer italiano ufficiale: