Blake Lively si scusa per aver preso in giro il photoshop di Kate Middleton

Anche se non è stata al centro di nessuna polemica, Blake Lively ha deciso di cancellare dal suo account Instagram un post in cui scherzava sulla foto photoshoppata di Kate Middleton. Ora che la principessa ha spiegato le ragioni del riserbo, all'attrice l'ironia è apparsa fuori luogo.

Non succede spesso che qualche celebrità si scusi per uno scivolone, prima che sia al centro di polemiche e per giunta quando ha compiuto un gesto imitato da molti: l'attrice Blake Lively aveva postato il 15 marzo su Instagram una foto per pubblicizzare una linea di bibite che sponsorizza, parodiando la foto malamente photoshoppata di Kate Middleton, al centro di molte ironie. Le ironie sono crollate quando la Principessa ha di recente comunicato che i misteri erano legati a una diagnosi di tumore. Blake allora ha postato le sue scuse... Leggi anche It Ends With Us, il prossimo film con Blake Lively posticipa la data d'uscita

Blake Lively rimuove la presa in giro di Kate Middleton da Instagram