Blade perde anche il secondo regista, Yann Demange: il reboot con Mahershala Ali ancora in alto mare

In alto mare il cinecomic che dovrebbe riportare Blade al cinema: dopo Bassam Tariq anche il regista Yann Demange abbandona il progetto.

Fumata nera anche stavolta per Blade, il reboot del cinecomic Marvel col premio Oscar Mahershala Ali, dopo la trilogia con Wesley Snipes. Dopo Bassam Tariq, che ha lasciato il film nel 2022, anche il regista Yann Demange getta la spugna e il progetto, già di per sé tormentato, è di nuovo in alto mare. A riportare la notizia è il sito americano The Wrap, che dice che Demange ha lasciato amichevolmente l'incarico da qualche settimana. Ma quello del regista non è l'unico problema, a quanto pare, che ha questo reboot.

Blade: un reboot difficoltoso

Del resto, se ce l'ha fatta Il corvo, prima o poi arriverà anche il nuovo Blade al cinema. Quello che sembra assurdo è che ci si lasci scappare l'opportunità di utilizzare un attore di talento come Mahershala Ali, che ha due Oscar all'attivo e che, se si continuerà a temporeggiare, magari lascerà per altri impegni. La preparazione di Blade è stata comunque finora più che tormentata: non solo due registi, Tariq e Demange, si sono provvisoriamente alternati, ma ben sei sceneggiatori hanno lavorato sul copione: Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo, Nic Pizzolatto e, ultimo in ordine di tempo, Eric Pearson. Al momento l'uscita di Blade resta fissata al 7 novembre 2025, anche se sembra abbastanza improbabile che i tempi vengano rispettati, considerata anche la lunga post produzione di questo genere di film.