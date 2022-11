Black Panther Wakanda Forever sempre primo al boxoffice italiano del weekend, segue Strange World

News Cinema

Black Panther Wakanda Forever mantiene la vetta del botteghino italiano del weekend, lo seguono Strange World e Bones And All di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet.

Black Panther: Wakanda Forever riesce a mantenere la vetta del boxoffice italiano del weekend, incassando altri 645.200 euro, confluiti nei complessivi 7.531.600, che lo rendono il secondo migliore incasso della stagione, nonché l'ottavo dell'anno solare. Costato sui 250 milioni di dollari, il film di Ryan Coogler ne ha registrati nel mondo ormai 675.570.000, per ora la metà del suo predecessore, uscito nel 2018. È comunque in attivo e mostra la vitalità del genere cinecomic.

Strange World, 61° lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios in seconda posizione, ha portato gli spettatori alla scoperta di un mondo fantastico per 636.200 euro in cinque giorni. Rispetto alla partenza l'anno scorso di Encanto, nello stesso periodo e negli stessi giorni, questo cartoon ha incassato però quasi un terzo, risultato echeggiato dalla partenza debole anche negli States, con 18.600.000 dollari nel weekend lungo del Giorno del Ringraziamento. In tutto il mondo Strange World viaggia sui 27.800.000 dollari, poco per un budget tra i 130 e i 185 milioni.

Sempre in cinque giorni esordisce al terzo posto la storia d'amore distruttiva di Timothée Chalamet e Taylor Russell in Bones And All di Luca Guadagnino: la sfida agli spettatori, visto che si parla di cannibalismo, è stata raccolta con una partenza da 597.300 euro. Nel mondo è sui 5.810.000 dollari, su circa 20 di costo.