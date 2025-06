Black Panther 3, il regista conferma di avere scritto un ruolo per Denzel Washington

News Cinema

Denzel Washington ha già suggerito il suo interesse nei confronti di Black Panther 3 e il regista ha confermato di averne parlato.

Da tempo è stato rivelato il possibile coinvolgimento di Denzel Washington in Black Panther 3. L’attore premio Oscar ha ammesso di essere interessato al film e il regista, dal suo canto, ha più volte confermato che l’interesse è ricambiato. Di recente, ha suggerito di aver persino individuato un potenziale ruolo da affidargli.

Black Panther 3, il regista conferma il suo interesse per Denzel Washington

Ospite del podcast 7PM di Brooklyn, Ryan Coogler è tornato ancora una volta sulle dichiarazioni di Denzel Washington in merito a Black Panther 3 e ha confessato che gli piacerebbe lavorare insieme. Anzi, avrebbe persino individuato il ruolo da assegnargli per il suo ritorno in Wakanda. “Non c’è finzione qui. Denzel è di famiglia a questo punto. Ho cercato di lavorare con lui sin dal primo giorno. Penso che sia il più grande attore vivente e per quanto riguarda ciò che significa per la nostra cultura non c’è storia. Gliene ho parlato a lungo. Sono rimasto sorpreso quando l’ha detto a tutti, ma non è che non sia vero”.

Qualche mese fa, precisamente a novembre 2024, Denzel Washington aveva anticipato che il regista di Black Panther 3 aveva già un ruolo pronto per lui nel film. Successivamente aveva chiesto scusa pubblicamente a Coogler per aver anticipato un dettaglio così importante. Non è chiaro quale personaggio potrà interpretare in Black Panther 3, film attualmente in fase di sviluppo seppur la data d’uscita non sia stata ancora comunicata. Considerata la notorietà dell’attore, è probabile che Coogler abbia in mente un personaggio di spicco da assegnargli. Le parole del regista in ogni caso confermano il coinvolgimento di Denzel Washington nel progetto.